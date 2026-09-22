Estabilizado el incendio de Porto do Son (A Coruña) tras afectar a 45 hectáreas

El incendio forestal declarado en Porto do Son (A Coruña), concretamente en la parroquia de Ribasieira, ha quedado estabilizado a las 18:15 horas de este martes, según ha informado la Consellería do Medio Rural.

El fuego comenzó a las 14:42 horas de este lunes y, según las últimas estimaciones provisionales, ha afectado a una superficie de 45 hectáreas.

El dispositivo desplegado para combatir las llamas ha movilizado hasta el momento a dos técnicos, 25 agentes, 34 brigadas, 21 motobombas, dos palas y dos unidades técnicas de apoyo.

A los medios terrestres se suma un importante operativo aéreo compuesto por siete helicópteros y cinco aviones.

Medio Rural recuerda que el teléfono gratuito 085 está disponible para comunicar la presencia de incendios forestales. La ciudadanía también puede utilizar la aplicación ALume para consultar y avisar sobre fuegos activos en Galicia.

Además, permanece operativo el número gratuito y anónimo 900 815 085 para informar de posibles actividades delictivas relacionadas con incendios forestales.