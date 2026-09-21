Verea propone abrir los patios de los colegios de Santiago de Compostela el fin de semana

El portavoz municipal del PP de Santiago de Compostela, Borja Verea, ha propuesto abrir durante los fines de semana los patios y las instalaciones deportivas de tres colegios de la ciudad. El objetivo, ha señalado el líder del PP local, es aprovechar los espacios públicos para que las familias puedan llevar a sus hijos a jugar, a hacer deporte o a disfrutar del tiempo libre.

"No se trata de abrir los colegios enteros, sino los patios, las pistas deportivas y, en los centros en que sea posible, los espacios cubiertos y polivalentes", indicó el portavoz municipal del PP, quien se comprometió a hacer real esta propuesta si llega a la Alcaldía.

La apertura de espacios cubiertos permitirá mantener el programa durante los meses de lluvia. El acceso, además, será libre, gratuito, sin inscripción previa y estará supervisado por personal profesional. Esta medida permitirá organizar actividades puntuales pensadas para personas de diferentes edades.

Verea concretó que el proyecto se desarrollará inicialmente en horario de mañana y de tarde, aunque uno de los tres centros contará también con horario nocturno y con actividades específicas para adolescentes y jóvenes.

El líder del PP de Santiago defiende que es preciso ofrecer una alternativa de ocio "saludable" a la juventud, especialmente "tras episodios como los ocurridos en las fiestas de Conxo". Así, uno de los tres centros adscritos a la medida propuesta por Verea podría permanecer abierto hasta la una de la madrugada en determinadas ocasiones, siempre con personal responsable y con una programación pensada para la juventud.

Proyecto piloto

La elección de los tres colegios se realizará tras analizar los 13 centros públicos de la ciudad, teniendo en cuenta los accesos, los patios, las instalaciones deportivas, los aseos, la iluminación, la limpieza, los espacios cubiertos y la cercanía a las viviendas.

La decisión se adoptará en coordinación con los equipos directivos, los consejos escolares, las familias y la Consellería de Educación. "No queremos prometer sin estudiar ni anunciar decisiones antes de tiempo. Podría tener más impacto decir ahora cuáles serán los tres centros, pero sería poco responsable hacerlo sin disponer de toda la información", indicó Verea.

Esta medida se suma a otras anunciadas en las últimas semanas por el PP, que ha cifrado en 85.000 euros el coste anual de mantener abiertos los tres centros. La cifra, en todo caso, podría variar según las instalaciones elegidas, los horarios, los espacios disponibles y las necesidades concretas de cada uno de ellos.