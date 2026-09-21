Santiago adjudica el contrato de la red de escuelas infantiles por 1,5 millones anuales

La Xunta de Goberno Local (XGL) de Santiago de Compostela ha adjudicado el servicio de gestión de la red municipal de escuelas infantiles a la empresa Promoción de la Formación Las Palmas SL por 1.565.491,85 euros anuales. Esta cifra supone un 24,8% más que en el último contrato, de 2022.

Así lo ha informado esta mañana la portavoz municipal, Míriam Louzao, que ha concretado que el contrato recoge precios unitarios por hora para cada perfil profesional, lo que permitirá realizar ajustes o refuerzos en función de las necesidades del servicio, computando la facturación a las horas prestadas. El ayuntamiento podría aumentar las horas en los servicios si fuese necesario.

Louzao ha explicado que el servicio se prestará con margen presupuestario debido al aumento de ese 24,8% respecto al contrato anterior, que les permitirá actualizar las condiciones laborales y salariales de acuerdo con el convenio vigente en el sector y mejorar la calidad de la prestación.

La adjudicación se realizó siguiendo criterios de calidad, dando más puntos al refuerzo de educadoras en las horas críticas ordinarias, a las tutorías individuales previas al periodo de adaptación o a un nuevo proyecto lúdico estival específico para niños de 0 a 3 años.

El nuevo contrato también mejora el servicio de comedor, presentando un programa de "alta seguridad sanitaria y pedagogía nutricional", y se profesionaliza el personal de servicios, dejando en exclusiva a la cocinera los alimentos y al personal de limpieza y la desinfección fuera de la cocina. "Hasta ahora la misma persona se encargaba de cocinar y la limpieza", precisó Louzao.

La portavoz municipal ha señalado que se también se produce un "salto cualitativo" en la atención a la diversidad, ya que habrá 150 horas al año de presencia física en el aula destinadas a la detección precoz y el asesoramiento a educadoras; 250 destinadas a sesión de estimulación directa del alumnado que presente señales de alerta y 50 horas destinadas a sesiones de grupo o tutorías individualizadas.

"Frente a un modelo previo que era más estático, ahora tenemos un modelo dinámico que vamos a basar en resultados medibles de calidad asistencial, pedagógica, social y sanitaria", celebró Louzao, según recoge Europa Press. Santiago dispone actualmente de tres escuelas municipales infantiles: Conxo, As Fontiñas y Meixonfrío-Salgueiriños.

Otros asuntos

La XGL de Santiago, por otro lado, ha adjudicado el contrato de servicios de gestión, dirección, promoción, dinamización y organización de las actividades del Espazo Educativo e de Lecer 'María Miramontes' a la Escuela de Tiempo Libre Don Bosco por un importe de 397.443,02 euros durante dos años.

El nuevo contrato reforzará el personal al contar con una coordinadora y dos monitoras a jornada completa, además de otras dos profesionales que trabajarán 27 horas y media semanales durante todo el año.

A ellas se suma una monitora específica para la atención de las personas usuarias con necesidades educativas especiales, también durante 27 horas y media semanales a lo largo de todo el año, y se contará con otra persona adicional para atender estas necesidades educativas especiales durante los períodos no lectivos y las vacaciones escolares.

Otro contrato que se ha adjudicado este lunes ha sido el de las obras del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro, de las que se encargará la empresa Proyecon Galicia SA, con una oferta de 1.260.680,85 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos permitirán reparar toda la envolvente del estadio y sustituir el falso techo de la zona de la cafetería y las carpinterías del muro-cortina de la puerta 1.

La XGL, además, tomó conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que avala la tasa turística en Santiago. Unión Hotelera Compostela había presentado un recurso contencioso-administrativo contra la medida, y el TSXG ha rechazado todos los motivos de impugnación presentados.

"Con esta sentenza queda definitivamente acreditado que se cumpriron todos os requisitos legais na elaboración da norma que sustenta a apliación en Compostela do imposto de estadías", celebró Louzao.