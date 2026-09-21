Así es el nuevo mapa de líneas del bus urbano de Santiago, con más frecuencias al polígono do Tambre

El Concello de Santiago ha dado a conocer hoy lunes el nuevo mapa de líneas del bus urbano, así como la sintonía que se escuchará en los vehículos y que irá acompañada de la información referente a las paradas. El concejal de Mobilidade de Santiago, Xan Duro, ha explicado además que aumentarán las frecuencias en el polígono do Tambre y que habrá dos servicios nocturnos.

La nueva red de autobuses de Santiago ultima detalles antes de su entrada en funcionamiento. El ayuntamiento firmó la semana pasada el contrato (por 113,8 millones de euros y 13 años) con Monbus, adjudicataria del servicio que comenzará a operar en, como máximo, un plazo de tres meses.

Duro ha concretado que el nuevo mapa infográfico de las líneas busca simplificar el servicio y hacerlo "entendible" para todo el mundo. La capital gallega tendrá un total de 16 líneas (10 líneas de origen-destino y seis circulares) y tres alimentadoras del rural.

Precisamente, la semana pasada el edil y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, hicieron el trayecto de las zonas rurales con los vecinos, que en líneas generales han valorado positivamente la propuesta municipal aunque han identificado algunas mejoras. La asociación de Busto, por ejemplo, elaborará una ruta alternativa para que el servicio se adapte más a sus necesidades.

El nuevo mapa de líneas del bus urbano de Santiago. Concello de Santiago

El Gobierno local prevé repartir unas 10.000 copias de este mapa a la ciudadanía, así como reunirse con las asociaciones de vecinos para explicar su funcionamiento. El mapa, en todo caso, podrá consultarse a través de la página web y habrá una aplicación nueva en la que se incluirán todas las líneas.

Xan Duro, en este sentido, insistió en que el mapa no recoge todas las paradas del servicio, sino varios puntos de referencia por los que circulan las líneas. El concejal de Mobilidade, además, recordó que una de las novedades que incluye el nuevo contrato es que cada parada (hay unas 750) tendrá información precisa sobre la hora a la que pasará el bus.

Las frecuencias en el Polígono del Tambre aumentarán a través de la línea 1, que pasará por dicho punto cada 15 minutos, mientras que las paradas de los campus se integrarán en las líneas circulares C2 y C4 para dar una "mayor cobertura". Estas líneas, además, ofrecerán el servicio de bus nocturno: el concello considera que serán los universitarios los que más lo utilicen.

La sintonía

El ayuntamiento también ha desvelado este lunes la sintonía que se escuchará en los buses y que irá acompañada de la información sobre las diferentes paradas. "Esta proposta non é un adorno ou unha cuestión menor, senón un elemento estratéxico por cuestións emocionais e operativas", indicó Duro.

Y es que la sintonía será un elemento más de la identidad de Stela y busca convertirse en un símbolo de Santiago, además de ser un elemento fundamental para las personas usuarias con discapacidades visuales u otras diversidades o para cualquier ciudadano que viaje en el bus "coa permanente distración do móbil".

El músico compostelano Abe Rábade ha sido el encargado de elaborar la sintonía a partir de un tema suyo de 2008 dedicado a Santiago. El autor reinterpretó la canción "seguindo unha liña retro, en consonancia co que se intentou facer a través da imaxe de Stela e coa decisión de recuperar a cor azul dos antigos autobuses urbanos".

"Foi un enorme reto facer unha composición tan breve co obxectivo de que estivera cargada de simboloxía e ao mesmo tempo que non fora cargante, pensando fundamentalmente nos conductores e conductoras que terán que escoitar esta música moitas veces ao longo do día", explicó este lunes Rábade.