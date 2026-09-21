Activo un incendio forestal en O Porto do Son (A Coruña)

El municipio coruñés de O Porto do Son registra desde poco antes de las 15:00 horas un incendio forestal. Las llamas han generado una intensa humareda visible desde varios puntos de la comarca do Barbanza, aunque todavía se desconoce la superficie afectada.

Varios medios de extinción trabajan desde que se detectó el incendio para evitar que las llamas se propaguen más y lograr extinguirlo. Este lunes, los termómetros rozan los 30 grados en O Porto do Son, donde las temperaturas no refrescarán previsiblemente hasta el jueves.

La Consellería do Medio Rural ha concretado que el fuego se inició a las 14:42 horas en la parroquia de Ribasieira.

Cinco helicópteros, cuatro aviones, ocho brigadas, cinco motobombas, dos palas, seis agentes, un técnico y dos unidades técnicas de apoyo participan en las tareas de extinción, según recoge Europa Press. A estos medios se suman los del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: un avión FOCA y una brigada.

Vistas del incendio de Porto do Son desde A Pobra do Caramiñal pic.twitter.com/UeAcvEF4Wr — mazaroco (@diegol0305) September 21, 2026

Las llamas han provocado una gran columna de humo visible desde diferentes puntos de la comarca do Barbanza. La situación, además, ha generado la preocupación de los vecinos, que están pendientes de la evolución del fuego.

"Xa levan 3 horas intentando apagar o incendio en Ribasieira (O Porto do Son) e aínda parece que vai a máis. A ver se non hai danos nas casas da aldea e o poden controlar antes de que sexa noite", compartía un usuario de redes sociales este lunes a las 17:00 horas.