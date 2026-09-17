La Xunta garantiza que el vertido de Tordoia no llegará a Santiago de Compostela

La Xunta de Galicia ha asegurado este jueves que el vertido de purines de Tordoia no afectará a la captación de agua en Santiago. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha pedido evitar el "alarmismo" después del vertido originado en una granja de Santaia.

La responsable de Medio Ambiente ha asegurado en declaraciones recogidas por Europa Press que con los datos actuales, la contaminación no llegará a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santiago ni provocará afecciones en los ayuntamientos de Trazo u Oroso.

Vázquez mantuvo este mismo jueves una reunión con el director de Augas de Galicia, las alcaldesas de Trazo y Santiago, el alcalde de Oroso y ha confirmado que también se ha invitado al regidor de Ames.

Medidas

El vertido se produjo el pasado lunes, cuando la rotura de la balsa hizo que gran parte de los purines almacenados se filtrasen a las fincas contiguas, llegando primero al río Bustelo, a la altura de Santaia.

Desde que se recibió el aviso en el 112, se puso en marcha un dispositivo de emergencia en colaboración con el Concello de Tordoia y se desplegaron también cisternas de particulares y de empresas contratadas para la absorción del purín.

Asimismo, se han instalado barreras continuas compuestas por paja, arena y tierra --considerados grandes filtradores naturales-- y se ha procedido a la extracción de agua en esos puntos de retención, situados a unos 20 kilómetros de la capital gallega.

Según los datos aportados por los técnicos de ambas administraciones, la velocidad de avance del vertido "se ralentizó en la jornada de este miércoles gracias a nuevas barreras de contención".

Con todo, Vázquez ha incidido en que las analíticas continuadas en 20 puntos de control, con mediciones antes y después de las barreras, confirman que los parámetros en el río Tambre se sitúan por debajo de los umbrales de riesgo y el agua es apta para el consumo humano.

Por ello, ha descartado cortes en el suministro y ha reiterado que no existen motivos para la alarma.

Cautela en Santiago

Mientras, en el Concello de Santiago, el responsable de Medio Ambiente, Xesús Domínguez, ha explicado que el gobierno compostelano trabaja de manera anticipada ante todos los escenarios posibles, incluido el supuesto de que la contaminación pudiese aproximarse a la ETAP.

En este marco, la administración local ha activado líneas de actuación preventiva: mantener al máximo la capacidad de los depósitos de la ciudad, suspender el riego y el baldeo de calles, y apelar a un consumo responsable de agua por parte de los ciudadanos.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha señalado que ha hablado con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, para analizar la situación y trasladarle "la disposición del Gobierno para colaborar en lo que sea necesario, aunque se trata de una competencia autonómica".

Igualmente, ratifica que el Seprona está investigando los hechos.

El pasado miércoles fuentes de la Guardia Civil, consultadas por Europa Press, confirmaban que el Seprona está "investigando el tema, analizando la documentación y los permisos de la balsa".