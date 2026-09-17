Las Misas del Peregrino de Santiago cambian de ubicación: no se celebrarán en la Catedral

A partir del próximo 16 de octubre, quienes deseen acudir a la Misa del Peregrino en Santiago no podrán hacerlo en su Catedral. El motivo está en las reformas que se llevarán a cabo en la capilla mayor, lo que obliga a cambiar de ubicación estas celebraciones religiosas, que continuarán en la iglesia de San Agustín.

Según informan desde la propia Catedral, la intervención y remodelación que se realizará en el ámbito de la capilla mayor obligará en el mes de octubre a interrumpir el culto en el altar mayor.

Sin una fecha de regreso prevista, las misas se celebrarán en la iglesia de San Agustín a las 09:30, 12:00 y 19:30 horas.

Sí se mantendrá la misa de las 07:30 horas en la Catedral, aunque esta se celebrará en la capilla de la Comunión.

De todas formas, las visitas a la catedral se mantendrán con normalidad y los horarios de apertura, entre las 07:00 y las 21:00 horas, no se modificarán.

Asimismo, la Catedral informa de que la intervención se centrará en la actual plataforma de madera sobre la que se ubica la mesa del altar, el ambón y la sede.