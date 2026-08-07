A prisión el detenido por el atropello mortal de Ames (A Coruña): viajó desde Lugo por un desacuerdo

Agentes de la Guardia Civil toman mediciones en el vehículo con el que fue atropellado la víctima mortal de Ames. Guardia Civil

El hombre detenido por haber atropellado de forma intencionada a otro varón con el que había discutido previamente en Ames ha sido enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza, según ha decretado el Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela Plaza nº 2. El varón está siendo investigado por un delito de homicidio, según han confirmado fuentes judiciales, aunque esto podría variar durante la instrucción..

La Guardia Civil recabó desde el inicio de la investigación testimonios que apuntaban a un atropello intencionado, por lo que detuvo al varón ese mismo día por la tarde por un presunto delito de homicidio. Los agentes también inspeccionaron el vehículo con el que arrolló a la víctima, que sufrió heridas muy graves y falleció.

Los hechos

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:45 horas del 5 de agosto en Bertamiráns. El sospechoso se desplazó desde Lugo a Ames en un turismo de alta gama para encontrarse con una persona conocida tras una discrepancia previa entre ambos.

Los dos implicados discutieron, y esta situación derivó en un altercado físico en plena vía pública, en la intersección de la Avenida da Mahía con la Avenida da Peregrina. Posteriormente, la víctima se dirigió hacia su domicilio, ubicado muy cerca del lugar de los hechos.

El agresor aprovechó para subirse a su coche, que estaba mal aparcado en las inmediaciones, y realizar un cambio de sentido de forma brusca antes de incrementar "notablemente" la velocidad hasta el lugar por el que caminaba la víctima.

Así, cuando el ahora fallecido iba a cruzar la calzada, el vehículo impactó frontalmente contra él a gran velocidad, saliendo despedido y sufriendo traumatismos de extrema gravedad al golpear contra el firme. El conductor abandonó la zona de manera inmediata ante la llegada de personas del entorno de la víctima.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y personal sanitario.

Precisamente, poco después de la intervención inicial, la Guardia Civil localizó al sospechoso en las inmediaciones de Ames y lo detuvo como presunto autor del delito. Los agentes también inspeccionaron el vehículo implicado.

La víctima, por otro lado, resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia en una unidad de soporte vital avanzado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde se confirmó su fallecimiento.

Ambos varones mantenían relación desde hacía aproximadamente un año por actividades vinculadas al sector de la automoción.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santiago de Compostela se hizo cargo de la investigación tras recibir el atestado instruido por la Policía Local de Ames. La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña, por su parte, realizó la correspondiente inspección técnico-ocular del lugar de los hechos.