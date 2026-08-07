Dos personas pilladas in fraganti en Santiago de Compostela mientras robaban joyas en un piso

Dos personas fueron detenidas el pasado domingo de madrugada tras ser pilladas in fraganti mientras robaban joyas en un piso de Santiago de Compostela. Ambos fueron puestos en libertad, según confirman fuentes de la Policía Nacional.

La comisaría de la Policía Nacional de la capital gallega coordinó el dispositivo mediante el que se logró interceptar a los dos detenidos, que fueron sorprendidos en el interior de la vivienda sobre las 02.30 horas de la madrugada. En él participó la Policía Local.

El operativo comenzó tras saltar la alarma de intrusión del inmueble. Los propietarios, que estaban de vacaciones, recibieron el aviso en su teléfono móvil y a través de las cámaras pudieron ver como alguien había accedido a su piso. Tras escuchar un ruido, la cámara quedó cubierta y se cortó la imagen.

Los dueños del inmueble avisaron de inmediato a la Policía Nacional que, una vez en el lugar, comprobó que dentro se veían luces y sombras. Los agentes accedieron al domicilio, deteniendo a las dos personas que se encontraban dentro.

Los policías desplazados comprobaron que las habitaciones estaban revueltas, con relojes, joyas y una caja fuerte preparadas sobre las camas.

La Policía Nacional comprobó el resto del edificio, percatándose de que todas las puertas estaban marcadas con pequeños hilos de silicona en su parte baja, de una forma casi inapreciable a la vista.

Este es un método habitual de los grupos organizados itinerantes de robos en domicilios: colocan la silicona la madrugada anterior para comprobar qué viviendas pueden estar en estas fechas sin movimiento de inquilinos, según el hilo esté cortado o no.

Los varones detenidos, sin domicilio conocido en España, procedían del Este de Europa, según los investigadores. Los agentes incautaron un vehículo estacionado en la misma calle, del cual portaban las llaves.