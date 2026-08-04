Vecinos de A Sabugueira, en Santiago, recogen 4.000 firmas contra el polígono industrial de Lavacolla

Vecinos de la parroquia de A Sabugueira, en Santiago de Compostela, han recogido ya más de 4.000 firmas contra el polígono industrial de Lavacolla. Los residentes en la zona consideran que el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de esta actuación es "gravemente perjudicial" para el entorno.

Una de las principales preocupaciones de los vecinos son las expropiaciones forzosas previstas de los terrenos, el fuerte impacto sobre las viviendas y el medio rural, así como "las numerosas deficiencias técnicas y de planificación que presenta el proyecto después de su exhaustiva revisión".

Los vecinos consideran que la documentación que ha presentado la empresa promotora no justifica la necesidad de desarrollar este parque empresarial mediante la figura excepcional de un PIA y denuncian "la falta de estudios clave" para evaluar correctamente la viabilidad y las consecuencias reales del proyecto.

La Plataforma Veciñal contra o PIA do Polígono Industrial de Lavacolla, además, señala que hay "importantes carencias" en la documentación presentada, especialmente en aspectos relacionados con la movilidad, el impacto socioeconómico de las expropiaciones, la disponibilidad de suelo industrial alternativo y la protección del patrimonio, del paisaje y del medio ambiente.

La vecindad considera que la utilización de un PIA constituye una medida desproporcionada, ya que el propio Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Santiago de Compostela ya contempla en ese ámbito el desarrollo de un polígono industrial mediante un Plan Parcial, el procedimiento urbanístico ordinario previsto para este tipo de actuaciones y que ofrece mayores garantías de participación social, transparencia y control.

La oposición vecinal se refuerza con un informe emitido por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo consultivo de la Unesco en materia de Patrimonio Mundial, que concluye que el proyecto resulta "incompatible" con la normativa de protección del Camiño de Santiago y recomienda su paralización, la realización de una Evaluación de Impacto Patrimonial independiente y la búsqueda de una localización alternativa.

El respaldo social al movimiento continúa creciendo, ya que en tan sólo dos semanas ya se recogieron más de 4.000 firmas en contra del proyecto. Más allá de los vecinos, se han sumado al rechazo de este proyecto numerosos peregrinos y personas de otros lugares que han manifestado su preocupación por la conservación del Camiño de Santiago y su entorno.

La plataforma vecinal continuará impulsando nuevas acciones informativas, institucionales y legales durante el período de información pública del proyecto, con el objetivo de lograr la retirada del PIA y defender un modelo de desarrollo compatible con la protección del patrimonio, del medio ambiente, de los derechos de la vecindad y con un urbanismo ajustado a la legalidad vigente.