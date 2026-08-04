Dos heridas leves en Santiago de Compostela en sendos accidentes de tráfico en menos de media hora

Dos personas han resultado heridas leves esta mañana en Santiago de Compostela tras sufrir sendos accidentes de tráfico. Además, el conductor de una furgoneta tuvo que ser liberado por los bomberos de Ordes tras una salida de vía en Oroso.

El primero de los accidentes de la capital gallega se produjo a las 8:44 horas en A Sionlla. El choque entre un coche y un tractor dejó herida leve a la conductora del primer vehículo en la calle de Murcia, detrás de Finsa. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos, la Policía Local y Protección Civil, además de los sanitarios.

Menos de media hora después, en Conxo, un coche se salió de la vía y volcó, dejando herida leve a otra persona que pudo salir por su propio pie del vehículo. El accidente se produjo en la SC-20, a la altura del carril de salida de la autovía.

Accidente en Oroso

La mañana también ha sido accidentada en Oroso, donde una persona ha tenido que ser liberada tras sufrir una salida de vía con la furgoneta que conducía. El vehículo volcó en la calle Estación sobre las 08:30 horas, tras lo que un particular llamó a los servicios de emergencias para informar de lo ocurrido.

El ocupante, señaló el alertante, estaba atrapado en el interior de la furgoneta al no poder abandonar el habitáculo por sus propios medios. Los bomberos de Ordes desplazados hasta el lugar usaron material de excarcelación para liberar a la víctima.

Los equipos de mantenimiento acudieron al lugar para limpiar la calzada. El Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Oroso también participaron en el operativo.