Hallan sin vida en un coche al octogenario desaparecido este sábado en Teo (A Coruña)

El octogenario cuya desaparición había sido denunciada este sábado en el municipio coruñés de Teo fue hallado sin vida en el interior de un vehículo durante la madrugada de este domingo, poniendo fin al dispositivo de búsqueda desplegado desde la tarde anterior.

Según ha informado el 112 Galicia, poco después de las 04:00 horas, varias personas que habían participado durante toda la jornada en las labores de búsqueda comunicaron el hallazgo del hombre. Minutos después, agentes de la Guardia Civil confirmaron que el desaparecido se encontraba fallecido en el interior de un coche estacionado en la Rúa Cernadelo, en la parroquia de Calo

La desaparición había sido comunicada este sábado por las fuerzas de seguridad, que alertaron al 112 tras perderse el rastro del hombre en la urbanización Campos de Mirabel, también en el municipio de Teo.

En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil y los técnicos del Grupo de Apoyo Logístico de la Axega, que se desplazaron con drones para colaborar en la búsqueda. No obstante, tras varias horas de rastreo, esa primera intervención concluyó sin resultados.

Finalmente, fueron las personas que habían permanecido colaborando en la búsqueda durante todo el día quienes localizaron al octogenario ya sin vida en el interior del vehículo. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.