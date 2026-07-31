A prisión el joven que mató a su padre en Ribeira (A Coruña): está siendo investigado por homicidio

La jueza de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por matar a su padre en el municipio coruñés el pasado miércoles.

El joven está siendo investigado por homicidio y tenencia ilícita de armas, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El suceso se produjo sobre las 14:00 horas del 29 de julio, cuando un joven mató a su padre en una vivienda unifamiliar de la parroquia de Aguiño.

El presunto agresor acudió posteriormente a una persona cercana a la familia para explicarle lo que había ocurrido y fue detenido por la Policía Nacional.

Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar intentaron salvarle la vida a la víctima, un hombre de 47 años que fue trasladado al Hospital de Barbanza. Finalmente, el hombre falleció.

Efectivos de la Policía Científica y Judicial se personaron en el lugar de los hechos para recabar pruebas a lo largo de la tarde de este miércoles.

El detenido estuvo bajo custodia en dependencias policiales hasta este mediodía, cuando pasó a disposición judicial.