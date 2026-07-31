Las estatuas del Mestre Mateo estarán expuestas en el Museo do Pobo Galego, en Santiago

Las estatuas del Mestre Mateo estarán ubicadas de forma definitiva en el Museo do Pobo Galego. Así lo ha anunciado este viernes la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, que ha concretado que este espacio de titularidad municipal es entendido por "todo o mundo" como "o museo nacional de Galicia".

Las estatuas de Abraham e Isaac se colocarán en la nueva ala del edificio, de titularidad municipal, que albergará otras piezas importantes de los fondos compostelanos. Las obras regresaron a Santiago a finales del año pasado tras haber estado más de siete décadas en manos de la familia Franco.

La decisión se tomó tras escuchar las propuestas de personas expertas, instituciones y organizaciones implicadas en un proceso participativo que incluyó la celebración de unas jornadas abiertas.

Sanmartín señaló que todo el proceso permitió concluir que es fundamental garantizar una lectura de las obras desde una doble perspectiva: su valor histórico y artístico y la memoria del espolio y el proceso que hizo posible su recuperación.

"O lugar debe permitir ese dobre obxectivo e pensamos que para iso o mellor é facelo nun espazo aberto a toda a cidadanía, nun espazo que poida simbolizar estar próximo a todo o mundo. Por iso entendemos que o mellor sitio é o museo", informó la regidora en una rueda de prensa en la que hizo balance del curso político.

Balance

Goretti Sanmartín hizo este viernes un repaso al curso político antes de comenzar su vacaciones, algo que los políticos suelen agendar para el mes de agosto. "Este curso remata con moitos deberes feitos, cunha listaxe de obxectivos conseguidos", reivindicó la regidora.

La alcaldesa compostelana recordó, entre otros asuntos, que Santiago ya es zona de mercado residencial tensionado después de que el Ministerio de Vivienda lo publicase esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida estará en vigor durante tres años y permitirá contener los precios del alquiler en la ciudad, para lo que el ayuntamiento ya ha aprobado varias actuaciones.

Una de ellas es la adquisición de edificios residenciales ubicados en la Cidade Histórica, que serán rehabilitados por el Consorcio de Santiago.

Sanmartín también puso en valor la finalización de las obras y la entrega a Mercagalicia del Centro Loxístico de Distribución de Mercadorías, así como la constitución del Foro de Turismo Sustentable. La regidora, además, recordó el anuncio hecho ayer por Wizz Air, que abrirá una base en Santiago e incorporará nuevas conexiones nacionales e internacionales.

Otro de los asuntos que ha señalado este viernes la alcaldesa de la capital gallega es la adjudicación del nuevo contrato de transporte urbano a Monbus. Precisamente, esta semana fue presentada en el Pazo de Raxoi la nueva imagen y el nuevo sistema de movilidad, Stela.

Pleno

El Pleno del Concello de Santiago, por otro lado, aprobó esta mañana en una sesión extraordinaria dos expedientes de crédito por un importe total de 5.307.158,44 euros. La medida salió adelante con los votos a favor de BNG, CA, PSOE y concejal y concejalas no adscritas y la abstención del PP.

En el primer punto se aprobó el expediente de crédito extraordinario 2026-CREXT-02 por 3.409.270,12 euros, financiado con RLTGX2025, para atender una parte del saldo de obligaciones pendientes de aplicar (OPA/OPA) de 2025 y la totalidad de los pagados pendientes de aplicar (PPA) de 2025. El concejal de Economía e Facenda, Manuel César, explicó que una vez aprobado este expediente el ayuntamiento podrá tramitar el pago de 483 facturas.

En el segundo se aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para aprobar una parte de los gastos registrados en la cuenta 413 y contabilizados como OPA/OPA la fecha de 31 de diciembre de 2025 y otros gastos. Este expediente tiene un importe de 1.897.888,32 euros destinada al pagado de una indemnización para pagar 326 facturas.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, agradeció a los grupos de la Corporación Municipal que facilitasen este trámite para poder pagar a todos los proveedores.