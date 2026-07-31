Confirmado: estos son los mejores lugares de Santiago de Compostela para ver el eclipse de sol del 12 de agosto

El próximo 12 de agosto Galicia será testigo de un fenómeno astronómico histórico que será visible en su totalidad en muchos municipios a lo largo y ancho de la comunidad. Santiago de Compostela se posiciona como uno de los destinos más cómodos para disfrutar del eclipse, ya que registrará una magnitud de eclipse parcial superior al 99%.

Aunque la franja de totalidad pasará unos kilómetros al norte de Santiago, desde el Concello han indicado algunos puntos de la ciudad más destacados para poder disfrutar de este evento único para huir de las aglomeraciones que se esperan vivir en otras ciudades y municipios de Galicia.

El máximo ocurrirá exactamente a las 20:29:06 horas

El próximo 12 de agosto de 2026, Santiago de Compostela será uno de los mejores lugares para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados. Aunque la franja de totalidad del eclipse solar pasará unos kilómetros al norte de la ciudad, la capital gallega vivirá un eclipse parcial con un 99,96% del disco solar cubierto.

Si nos fijamos en el mapa que ofrece el Visualizador de Eclipses del Instituto Geográfico Nacional (IGN), vemos que el eclipse comenzará en Santiago de Compostela a las 19:31:45 horas, alcanzará su punto máximo (99,96%) a las 20:29:06 horas y finalizará a las 21:22:44 horas.

Aunque Santiago quedará justo fuera de la estrecha franja de totalidad, el espectáculo será igualmente impresionante.

Mejores puntos de observación del eclipse en Santiago de Compostela:

Monte do Gozo : acceso en bus (líneas 6 y 7) y andando por el Camino Francés en sentido contrario

: acceso en bus (líneas 6 y 7) y andando por el Camino Francés en sentido contrario Parque de la Alameda

Mirador de la Cidade da Cultura : acceso en bus (línea 9) y andando por la senda recomendada

: acceso en bus (línea 9) y andando por la senda recomendada El Monte Pedroso: el tráfico rodado estará cortado. Acceso andando desde A Granxa do Xesto siguiendo la senda recomendada hasta el mirador del Monte Pedroso

Recomendaciones del Concello de Santiago para observar el eclipse

Dado que en Santiago se espera un eclipse parcial del 99,96%, el Sol nunca dejará de emitir radiación directa dañina. Nunca debe mirarse el Sol directamente sin protección adecuada y se recomienda utilizar únicamente gafas certificadas conforme a la norma ISO 12312-2.