Detenido un pintor de Arzúa (A Coruña) por robar joyas en inmuebles de Sanxenxo y O Grove

Un vecino de Arzúa de 37 años ha sido detenido como supuesto autor de cuatro delitos de hurto de joyas en varias viviendas de los municipios pontevedreses de O Grove y Sanxenxo. El hombre era contratado para hacer trabajos de pintura en el interior de los inmuebles y aprovechaba para sustraer los objetos de valor y el dinero que encontraba.

La Guardia Civil de Sanxenxo detuvo al varón, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, en las últimas horas.

Las denuncias de los perjudicados relataban que el varón era contratado como pintor y que aprovechaba cuando los moradores se iban para buscar por las estancias y hurtar las joyas y el dinero que encontraba. Los propietarios no se daban cuenta hasta que revisaban sus joyeros y denunciaron, en algún caso, que faltaba dinero de las huchas de sus hijos.

El Equipo de Investigación de Sanxenxo investigó lo ocurrido, determinando que el sospechoso aprovechaba los momentos en los que se encontraba solo en el interior de las viviendas para sustraer piezas de joyería "de pequeño tamaño y alto valor", lo que "dificultaba que las víctimas advirtieran su desaparición".

El autor de los hechos, ya identificado, trabajaba en las viviendas asaltadas y vendía gran parte de las joyas sustraídas en tiendas de compra de oro en Vilagarcía de Arousa, Santiago de Compostela y Sanxenxo. El valor de las piezas sustraídas es superior a los 9.500 euros. Algunas de las joyas sustraídas pudieron ser recuperadas.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de guardia de Cambados, donde deberá comparecer cuando sea citado para ello.