Llueve por el Apóstol en Santiago: la Aemet activa una alerta amarilla por tormentas hoy viernes

Santiago de Compostela mira al cielo horas antes del lanzamiento de los fuegos del Apóstol. La lluvia ha hecho acto de presencia y son muchos los que se preguntan qué ocurrirá esta noche: el esperado espectáculo pirotécnico está programado para las 23:30 horas.

La capital gallega comenzó sus fiestas el pasado miércoles 22 de julio. La actividad cultural y musical ha sido protagonista en la ciudad durante las dos últimas jornadas y continúa este viernes con el concierto de Belém Tajes y Lila Downs en la Praza da Quintana y de la Orquesta Compostela en la Alameda.

Santiago acoge esta noche, además, el esperado espectáculo de los fuegos artificiales, que se lanzarán desde el parque Carlomagno en As Fontiñas, la Cidade da Cultura y la Alameda. Tres escenarios para hacer posible una noche mágica en la que miles de personas levantan la mirada para disfrutar del show de color más famoso de Galicia.

El tiempo, sin embargo, amenaza con complicar el lanzamiento de los fuegos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla hoy viernes en el noroeste e interior de A Coruña por lluvias y tormenta que podrían venir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo.

El aviso estará activo desde las 14:00 horas hasta las 23:59 y no se descartan las tormentas. Por ahora, en Santiago ya se ha dejado sentir la lluvia, sorprendiendo a los ciudadanos y turistas que se acercaron a disfrutar de los cabezudos.

El radar de Meteored, sin embargo, apunta a que lo peor habría pasado en el momento de lanzar los fuegos. La previsión apunta a una baja probabilidad de lluvias en una noche en la que apenas soplará el viento desde las 23:00 horas. Las temperaturas bajarán respecto a las que se registrarán a lo largo del día, con máximas de 17 grados minutos antes de que arranque el espectáculo.

Sin lluvia el fin de semana

La alerta por lluvias y tormentas estará desactivada desde la medianoche del viernes al sábado. La predicción de Meteogalicia apunta a que no se producirán precipitaciones en Santiago de Compostela ni el sábado ni el domingo, el fin de semana grande de las fiestas del Apóstol.

Así, este 25 de julio habrá 24 grados de máxima y el cielo estará nublado, aunque ocasionalmente podría despejarse. Mañana sábado hay programados varios actos políticos por el Día de Galicia, como la manifestación del BNG que saldrá de la Alameda a las 12:00 horas, y también se celebrará la tradicional Ofrenda al Apóstol, que obligará a restringir el acceso a la praza do Obradoiro.

Las temperaturas subirán ligeramente, hasta los 25 grados, el domingo, cuando las mínimas se mantendrán en 14. Meteogalicia apunta a que el cielo estará nublado durante la mañana, aunque se espera una tarde soleada para disfrutar de los conciertos, el Tradfest o el Día do Traxe, entre otras actividades programadas.