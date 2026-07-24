Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: cortes y restricciones de tráfico el 24 y 25 de julio

El pregón del fundador de la Fundación Araguaney y la productora CTV, Ghaleb Jaber Ibrahim, marcó el pasado 22 de julio el inicio de las Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago de Compostela, que este viernes celebran uno de los eventos más esperados: los fuegos artificiales. Un espectáculo que reúne cada año a miles de personas y que implicará restricciones en el tráfico.

Los fuegos se lanzarán desde la Alameda, la Cidade da Cultura y el parque Carlomagno. El espectáculo, que comenzará a las 23:30 horas, se podrá disfrutar desde diferentes emplazamientos de la capital gallega, cuyo cielo brillará durante 18 minutos gracias a la Pirotecnia del Mediterráneo, que ya fue la encargada de sorprender con su magia en 2025.

Combinado con los fuegos artificiales, que serán protagonistas de nuevo el 31 de julio para despedir las fiestas (en este caso desde la Alameda), estará el videomapping que se proyectará sobre la fachada del Pazo de Raxoi tanto este 24 de julio, como el 25 y el 26. El show podrá verse cada 15 minutos desde las 00:00 hasta las 02:00 horas hoy viernes y desde las 23:00 hasta las 01:00 horas el sábado y el domingo.

Restricciones del 24 de julio

La celebración del espectáculo pirotécnico de las Fiestas del Apóstol lleva aparejadas restricciones circulatorias y de aparcamiento en los puntos de lanzamiento de los fuegos y zonas próximas. Así, estas limitaciones afectarán fundamentalmente al área de Santa Susana, en la Alameda; al parque de Carlomagno en As Fontiñas; y a la Cidade da Cultura.

El ayuntamiento señala que se establecerá una zona de protección de 120 metros alrededor de cada punto de lanzamiento, por lo que en los ámbitos que queden dentro de este perímetro no se podrá estacionar desde las 14:00 horas de hoy. El perímetro estará señalizado mediante vallas y cintas, y el concello colocó carteles informativos y notas en los coches afectados.

Los vecinos y locales próximos al área en la que se establece la prohibición también se verán afectados: no estará permitido salir ni entrar de las viviendas ubicadas en estas áreas entre las 23:00 y las 24:00 horas durante el lanzamiento de los fuegos.

Respecto a la circulación, estará prohibido el acceso de vehículos al Monte Pedroso (tanto desde Brins como desde la carretera de Figueiras) a partir de las 18:00 horas, momento desde el que tampoco estará permitido el acceso rodado a Granxa do Xesto.

El ayuntamiento informa de que en el resto de las zonas de seguridad de los puntos de lanzamiento se establecerán restricciones de acceso, estancia y tránsito desde las 23:00 horas. Estas limitaciones estarán debidamente señalizadas y habrá agentes de la Policía Local en la zona para indicar los desvíos y prohibiciones.

La Concellaría de Mobilidade e Convivencia ha pedido a la ciudadanía que respete las indicaciones de la Policía Local y la señalización y que evite circular por las zonas afectadas por los cortes y retire con antelación los coches de las áreas donde está prohibido estacionar. Si no lo hicieran, los vehículos serán retirados por la grúa municipal.

El concello pide que se respete en especial la zona de protección delimitada por vallas y cintas de cara a garantizar la seguridad.

Restricciones del 25 de julio

Las restricciones continuarán mañana sábado. El Concello de Santiago ha informado de que se restringirá el acceso a la praza do Obradoiro durante la celebración de la Ofrenda al Apóstol, que se prolongará desde las 09:30 horas hasta las 13:00 horas aproximadamente.

El público podrá acceder desde la calle Fonseca hasta un espacio acotado para seguir el evento, aunque habrá aforo limitado y se cerrará una vez completo. El ayuntamiento, en todo caso, ya ha advertido que no se permitirá entrar con bolsos o mochilas de gran tamaño.

El 25 de julio también está prevista una manifestación, la del BNG, que partirá de la Alameda a las 12:00 horas. La recomendación en este caso es que los conductores eviten el entorno de la plaza de Galicia entre las 11:30 y las 14:30 horas.

El Festigal 2026 también se celebra este fin de semana. El ayuntamiento cerrará a la circulación a avenida das Ciencias y la avenida de Novoa Santos los días 24 y 25 de julio. No se podrá aparcar en varios tramos de estas calles hasta el lunes 27.