Detonado en Santiago de Compostela un proyectil: una explosión controlada en San Juan de Fecha

El proyectil detonado ayer en Santiago y la mecha y el cordón detonante que serán analizados. Policía Nacional

El grupo Tedax de la Policía Nacional detonó ayer por la noche un proyectil que había sido localizado en las inmediaciones de una vivienda deshabitada en San Juan de Fecha, en Santiago de Compostela. Trabajadores de una empresa que se encontraban realizando tareas de desbroce en la zona dieron la voz de alarma tras localizarlo.

Varias patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Santiago de Compostela se desplazaron inmediatamente al lugar tras recibir el aviso y establecieron un perímetro de seguridad para impedir el acceso y evitar cualquier manipulación del artefacto que pudiera provocar su detonación.

Los especialistas del Tedax realizaron, además, una inspección exhaustiva del entorno para descartar la presencia de otros posibles artefactos explosivos. Durante la batida, los agentes localizaron en las proximidades un tramo de cordón detonante y varios metros de mecha lenta.

Los funcionarios adscritos al Tedax inspeccionaron de forma minuciosa el artefacto y, tras valorar el riesgo que suponía su manipulación, lo destruyeron mediante una explosión controlada sobre las 22:00 horas. Los especialistas usaron medios técnicos especializados para efectuar la explosión controlada en el mismo lugar del hallazgo, que se desarrolló sin que se produjesen daños personales ni materiales.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de bomberos y de una unidad del 061, tal y como establece el protocolo de actuación para este tipo de intervenciones.

El artefacto era un proyectil de artillería de 62 milímetros de calibre, con la espoleta activada, aunque sin llegar a explosionar. Por sus características, no se descarta que pudiera corresponder a un proyectil de la Guerra Civil española.

La Policía Nacional informa de que tanto el cordón detonante como la mecha intervenidos fueron recogidos por los especialistas para su posterior análisis en los laboratorios de los Tedax.