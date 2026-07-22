A juicio un policía urbanístico de Santiago: certificó como terminada una obra que no había comenzado

Un policía urbanístico de Santiago se enfrenta a cuatro años de cárcel por falsificar el informe de una obra. Europa Press

Un policía urbanístico de Santiago de Compostela será juzgado por falsificar un informe que certificaba la finalización de una obra que todavía no había comenzado. La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede en Santiago, celebró hoy miércoles la audiencia preliminar contra el funcionario, para el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión.

La audiencia preliminar comenzó poco después de las 10:30 horas pero fue suspendida y remitida al juzgado de instrucción al tenerse en cuenta que la acusación particular solicitaba que el Concello de Santiago asumiese la responsabilidad civil subsidiaria, según recoge Europa Press.

El acusado ejercía como policía urbanístico en 2015, cuando falsificó un documento que "evitó que el ayuntamiento iniciara el procedimiento de caducidad de la licencia otorgada por el transcurso del plazo previsto en la ley", según recoge el escrito de la Fiscalía.

Esta licencia fue concedida en julio de 2011 a un edificio de 30 viviendas en el marco del Plan Parcial de Fontiñas y estaba sujeta a condiciones y plazos determinados. La supuesta falsificación fue realizada en el marco de una orden dada por la jefa de servicio de Licencias y Disciplina Urbanística en mayo de 2015.

La Fiscalía sostiene que el hombre, "con ánimo mendaz", escribió un informe en el que acreditaba que el edificio estaba "exteriormente finalizado" en junio de 2015. El escrito fiscal sostiene que esto "no respondía a la realidad, de lo que era consciente el acusado", que en vez de las fotos del edificio real, incluyó las de otro distinto del mismo barrio.

El Ministerio Público solicita una pena de prisión de cuatro años, la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo y la pena de multa de 18 meses, con una cuota de 12 euros. La Fiscalía también demanda la inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública por tiempo de tres años.