Santiago de Compostela ya conoce sus festivos locales de 2027: el día de la Ascensión y San Roque

Santiago de Compostela ya conoce los festivos locales de 2027. El pleno municipal ha dado este martes el visto bueno a que los días 6 de mayo y 16 de agosto sean no laborables en la capital gallega el próximo año.

Los compostelanos, de esta forma, tendrán como festivos propios el día de la Ascensión (jueves 6 de mayo) y el día de San Roque (lunes 16 de agosto). El pleno aprobó por unanimidad esta propuesta, que no fue sometida a debate.

La normativa estatal fija 14 fiestas anuales de ámbito nacional no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por los ayuntamientos y otros nueve son no sustituibles a menos que coincidan en domingo.

Estos nueve días no laborales son:

1 de enero

Viernes Santo

1 de mayo

15 de agosto

12 de octubre

1 de noviembre

6 de diciembre

8 de diciembre

25 de diciembre

Los otros tres festivos de carácter nacional son opcionales y pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas. Uno de ellos es el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia a menos que coincida en domingo (no es el caso del próximo año).

Otro es el Jueves Santo, que Galicia también mantiene.

El tercer festivo nacional opcional que suele haber en la comunidad autónoma es el 25 de julio. Como el próximo año coincide en domingo (es Año Xacobeo), será festivo el 19 de marzo, Día del Padre.

El 15 de agosto, que también coincide en domingo, será sustituido en Galicia por el lunes 17 de mayo, Día das Letras Galegas.

Todos los festivos de 2027 en Santiago

Una vez aprobados los dos festivos locales de Santiago de Compostela y después de que la Xunta aprobase el pasado 15 de junio el calendario laboral de 2027, estos son todos los días no laborales que habrá en la capital gallega el próximo año: