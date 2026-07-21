La primera prolongación de la AG-59 entre Santiago y A Estrada abrirá este miércoles

Visita institucional a la prolongación de la autovía AG-59 en Teo. Xunta de Galicia

Desde este miércoles, 22 de julio, será posible circular por la primera parte de la prolongación de la autovía AG-59 que une Santiago y A Estrada. Se trata de un tramo de 3,5 kilómetros a la altura de Teo, entre A Ramallosa y el enlace con la carretera AC-241 en Pontevea.

Concretamente, la circulación se abrirá a las 09:30 horas en sentido Pontevea-Santiago y a las 12:30 horas en el sentido contrario.

Los vehículos que deseen utilizar el enlace de A Ramallosa podrán hacerlo en todos los sentidos desde las 09,30 horas.

Este tramo, al igual que el resto de la vía, será gratis para los conductores al no contar con peajes. Para su construcción la Xunta destinó 32,3 millones de euros.

Este martes, el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, visitó este tramo junto a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue y otras autoridades.

Aquí, Rueda puso en valor que "la sanidad, los servicios sociales, la educación, son fundamentales, pero también hay que hacer carreteras y conservarlas, porque tener buenas comunicaciones es fundamental".

En este sentido, el presidente autonómico explicó que el segundo y último tramo de la prolongación, unos 4 kilómetros que unirán Pontevea, en Teo, con O Rollo, en A Estrada, ya tienen sus obras en marcha con un presupuesto de más de 31 millones de euros.

Una vez finalizada, en el año 2028, la autovía contará con 14 kilómetros que unirán Santiago y A Estrada en 10 minutos.

Otras actuaciones

La Xunta enmarca esta actuación en un plan de trabajo para aumentar kilómetros en las comunicaciones autonómicas y asegurar el mantenimiento de una red de 5.500 kilómetros.

Además de este en la AG-59, Rueda destacó también otros proyectos en ejecución o de inicio inminente en este semestre, como la prolongación de la autovía da Costa da Morte y de la VAP Tui-A Guarda, el desdoblamiento de un tramo de la carretera Brión-Noia para convertirlo en autovía y el inicio de las obras de la futura vía rápida Nadela-Sarria.

Actualmente en lo relativo a vías de altas prestaciones, la Xunta tiene en marcha actuaciones por valor de 170 millones de euros. La previsión es poder elevar hasta el 85% el porcentaje de población gallega que reside a menos de 15 minutos de una vía de altas prestaciones.