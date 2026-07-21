El Gobierno autoriza una nueva modificación del contrato de obras de la autovía Santiago-Lugo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente(c), asiste a la puesta en servicio del tramo Palas de Rei-Melide de la A-54, en el Viaducto de Pambre, a 3 de febrero de 2025, en la provincia de A Coruña, Galicia (España). Carlos Castro - Europa Press - Archivo

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tercera modificación del contrato de obras de la autovía que unirá Santiago y Lugo (A-54), que acumula años de retrasos.

En concreto, el importe de la modificación es de 242.722 euros para el enlace de Palas de Rei y enlace de Melide (sur).

Tal y como informa Europa Press, el último tramo de la A-54, entre Melide y Arzúa, todavía no se ha inaugurado, después de que a comienzo de 2025 el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciase que la autovía estaría completa a finales de ese año.

Esta autovía acumula años de retrasos. El primer tramo, entre Santiago y Lavacolla, se inauguró en 1999 y hace más de 20 años que prometió que esta autovía estaría lista en 2010.

Nueva estación de Lugo y otros asuntos

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado la modificación del contrato de ejecución de las obras del proyecto de construcción de la nueva estación de Lugo, adjudicado a la empresa San José, con un importe adicional de 3,6 millones euros.

Además, el Ejecutivo central aprueba realizar un contrato de servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras en las demarcaciones de carreteras del Estado en Andalucía Oriental, La Rioja, Madrid y Galicia, por medio de cuatro lotes, con un valor de 17,5 millones.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un convenio entre Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación y la Xunta de Galicia para impartir enseñanzas de Formación Profesional en los centros docentes militares.

También hay un acuerdo por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de prolongación de una senda fluvial en la margen izquierda del río Asma, en el municipio de Chantada (Lugo).