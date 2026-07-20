Santiago tiene pregonero para las Festas do Apóstol: Ghaleb Jaber, impulsor de la Fundación Araguaney

El empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Ibrahim, será el pregonero de las fiestas del Apóstol. Concello de Santiago

El empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Ibrahim, será el pregonero de las Festas do Apóstol 2026 en Santiago. La celebración comenzará a las 20:00 horas del 22 de julio con el concierto de la Real Filharmonía de Galicia en la plaza da Quintana y a las 21:30 horas el pregonero dará inicio oficial a los festejos desde el balcón del Pazo de Raxoi.

Ghaleb Jaber Ibgrahim (Einyabus, en la actual Palestina) llegó a Santiago en febrero de 1970 para estudiar Medicina. En la ciudad se convirtió en doctor y empresario de la hostelería, además de crear la productora CTV. Su labor cultural es otra de las facetas cruciales de su trayectoria con la Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, a través de la que proyecta el Santiago diverso y de intercambio cultural.

El impulsor de la entidad compostelana se suma así a Leilía, Lucía Freitas y Blanca Millán como demostración de la diversidad que aglutina la urbe compostelana. El concello destaca a este respecto la trayectoria de Ghaleb Jaber como referente en el conocimiento de la realidad del mundo árabe en general y de la causa Palestina en particular.

El pregonero, por su parte, destacó la importancia del nacimiento de la Fundación Araguaney en 1984, "unha idea necesaria" que 42 años después continúa desarrollando un importante trabajo cultural, trabajando para la sociedad y para la gente. "É un punto de ligazón con toda a sociedade compostelá", afirmó Ghaleb Jaber.

Xunta de Goberno Local

La Xunta de Goberno Local (XGL) de Santiago de Compostela ha aprobado este lunes la revisión del proyecto de ampliación de la red de abastecimiento de A Veiga, en la parroquia de O Eixo. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de obra de 230.342,01 euros (IVA incluido) y 17 semanas de plazo de ejecución.

La aprobación se produce según las indicaciones de Augas de Galicia. El concello pondrá a disposición de este organismo las vías de titularidad municipal en las que se sitúa la obra y los informes sectoriales concedidos al ayuntamiento para su ejecución.

Esta obra forma parte de las actuaciones previstas para mejorar la movilidad del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) que preveía la colaboración en actuaciones de abastecimiento y saneamiento en el ámbito rural.

El protocolo establecía que Augas de Galicia financiaría obras hasta un máximo de 3,5 millones y que se encargaría de su ejecución.

Las demás actuaciones incluidas en el acuerdo afectan a las parroquias de A Sabugueira, A Peregrina y San Xoán de Fecha. La XGL aprobó el 17 de marzo de 2025 el expediente para contratar la redacción de los proyectos, que se adjudicaron el 29 de diciembre a la empresa Proyfe por 168.789,78 euros (IVA incluido).

Los proyectos están actualmente en fase de revisión para ser aprobados y poder proceder a la tramitación de los respectivos convenios.

Otros asuntos

La XGL también aprobó la solicitud de una subvención por importe de 76.516,73 euros del Plan de camiños rurais 2026-2027 (Agader - Consellería do Medio Rural) para el proyecto de mejora del vial que da acceso a Portela de Figueiras.

Respecto a otros asuntos, también se concedieron licencias para reparar la fachada y la cubierta del edificio ubicado en la calle Virxe da Cerca, 21; para instalar un sistema de aislamiento en la fachada del inmueble número 15 de la rúa do Pexigo de Abaixo; y para demoler una edificación en la calle do Escultor Asorey, 10.

Sesión extraordinaria

La XGL celebró el pasado 16 de julio una sesión extraordinaria en la que se adjudicó el contrato del servicio de publicidad institucional con motivo de la programación de las Festas do Apóstol 2026 del concello a Avante Evolución de Medios, SLU. La oferta económica es de 64.130,00 euros y tiene el compromiso de ampliar la difusión publicitaria a siete medios incorporados a mayores.

En este encuentro se aprobó inicialmente, además, el expediente de crédito extraordinario nº 2026-CREXT-02 por importe de 3.409.270,12 euros, financiado con remanente líquido de tesorería para gastos generales de 2025 con el objetivo de saldar todas las operaciones pendientes del año pasado que no cuentan con otro recurso financiero para su aprobación e imputación presupuestaria en este ejercicio económico.