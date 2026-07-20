Los menores de entre 6 y 13 años pueden viajar solos en el AVE Santiago de Compostela-Madrid

Los menores de 6 a 13 años que necesiten viajar en tren entre Santiago de Compostela y Madrid podrán hacerlo solos. Renfe ha incorporado a la estación compostelana el servicio de viaje de menores sin acompañante, una prestación que permite viajar a niños sin la compañía de un adulto y bajo la supervisión del personal de a bordo.

El servicio de 'Menores que viajan solos' facilita el desplazamiento de niños de entre los 6 y los 13 años (ambos incluidos) y ya está disponible en determinados trenes AVE en la conexión Santiago de Compostela-Madrid. El personal de Renfe se encarga de atender y supervisar al menor, garantizando que el desplazamiento se realice con todas las condiciones de seguridad hasta su llegada a destino.

Renfe señala en un comunicado que la incorporación de este servicio en Santiago de Compostela refuerza su compromiso con una movilidad segura, accesible y adaptada a las necesidades de las familias, ampliando las opciones de viaje para los menores en las conexiones ferroviarias de Galicia. El servicio está disponible en Vigo Urzáiz y A Coruña desde diciembre de 2025.

¿Cómo solicitar el servicio?

Las personas interesadas en solicitar este servicio deberán comprar un billete de opción 'Elige Confort' o 'Premium' por parte de una persona adulta, mayor de 18 años, que ostente la patria potestad o la tutela legal del menor. La solicitud debe realizarse con al menos 48 horas de antelación respecto a la hora oficial de salida del tren.

El servicio puede solicitarse al adquirir el billete en las taquillas de las estaciones, a través de la venta telefónica o en agencias de viajes presenciales. Renfe recomienda consultar previamente las condiciones específicas de esta prestación, disponibles en el apartado 'Menores que viajan solos' de la página web renfe.com.