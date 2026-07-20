Estación intermodal de Santiago de Compostela Daniel Castelao.

Estación intermodal de Santiago de Compostela Daniel Castelao. Delegación del Gobierno

Santiago

Los menores de entre 6 y 13 años pueden viajar solos en el AVE Santiago de Compostela-Madrid

Renfe ha incorporado a esta conexión el servicio de viaje de menores sin acompañante, de forma que los niños y niñas estarán supervisados por personal del tren hasta que lleguen a su destino

Te puede interesar: Vueling sumará un quinto avión a su base en Santiago de Compostela en el verano de 2027

Publicada

Los menores de 6 a 13 años que necesiten viajar en tren entre Santiago de Compostela y Madrid podrán hacerlo solos. Renfe ha incorporado a la estación compostelana el servicio de viaje de menores sin acompañante, una prestación que permite viajar a niños sin la compañía de un adulto y bajo la supervisión del personal de a bordo.

El empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Ibrahim, será el pregonero de las fiestas del Apóstol.

El servicio de 'Menores que viajan solos' facilita el desplazamiento de niños de entre los 6 y los 13 años (ambos incluidos) y ya está disponible en determinados trenes AVE en la conexión Santiago de Compostela-Madrid. El personal de Renfe se encarga de atender y supervisar al menor, garantizando que el desplazamiento se realice con todas las condiciones de seguridad hasta su llegada a destino.

Renfe señala en un comunicado que la incorporación de este servicio en Santiago de Compostela refuerza su compromiso con una movilidad segura, accesible y adaptada a las necesidades de las familias, ampliando las opciones de viaje para los menores en las conexiones ferroviarias de Galicia. El servicio está disponible en Vigo Urzáiz y A Coruña desde diciembre de 2025.

¿Cómo solicitar el servicio?

Las personas interesadas en solicitar este servicio deberán comprar un billete de opción 'Elige Confort' o 'Premium' por parte de una persona adulta, mayor de 18 años, que ostente la patria potestad o la tutela legal del menor. La solicitud debe realizarse con al menos 48 horas de antelación respecto a la hora oficial de salida del tren.

El servicio puede solicitarse al adquirir el billete en las taquillas de las estaciones, a través de la venta telefónica o en agencias de viajes presenciales. Renfe recomienda consultar previamente las condiciones específicas de esta prestación, disponibles en el apartado 'Menores que viajan solos' de la página web renfe.com.