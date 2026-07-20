Excarcelan a una persona tras chocar con su coche contra un camión estacionado en Santiago

Una persona tuvo que ser excarcelada en la madrugada de este domingo después de que el coche en el que viajaba colisionase contra un camión que se encontraba estacionado en el lugar de Castiñeira Grande, en Santiago de Compostela.

Según ha informado el 112 Galicia, el aviso se recibió pocos minutos después de la 1:00 horas, cuando un particular alertó de que un turismo había impactado contra un camión aparcado.

A raíz de la llamada, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Santiago.

A su llegada, los efectivos comprobaron que el ocupante del vehículo había quedado atrapado, por lo que fue necesario proceder a su excarcelación para poder liberarlo con seguridad.

Una vez rescatada, la persona herida fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada en ambulancia para recibir asistencia médica. Por el momento, no han trascendido más datos sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que provocaron el accidente.