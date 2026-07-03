Condenado a 23 años de cárcel el joven de Muros (A Coruña) que asesinó a su padre con un hacha

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, de conformidad con el veredicto dictado por el Tribunal del Jurado, ha condenado a 23 años de cárcel al hombre que asesinó a su padre en la vivienda que compartían en Muros en abril del 2023. El joven, que tenía 19 años cuando cometió el crimen, fue detenido en el lugar de los hechos, donde fue localizado junto al cadáver de su progenitor.

El Jurado entendió probado que, "con el propósito de acabar con su vida", el joven le propinó a su progenitor "repetidos y fuertes golpes en la cabeza" con un hacha.

El magistrado presidente subraya que, en el momento de cometer los hechos, el condenado "no padecía ninguna alteración en sus facultades de entendimiento y voluntad, y era, por tanto, plenamente consciente de sus actos". El texto también incide en que la relación entre la víctima y su hijo "estaba deteriorada y era deficiente".

"La posible intervención de terceras personas no identificadas, que fue la explicación de lo sucedido facilitada en un primer momento por el acusado, que habrían accedido al interior de la vivienda para agredir a su padre y causarle la muerte, fue, tras la investigación practicada, descartada por los funcionarios policiales que la llevaron a cabo, tal y como como explicaron los jurados en el acta de votación", destaca el magistrado en la sentencia.

El Jurado declaró probada la concurrencia de alevosía súbita o inopinada, llamada también sorpresiva, porque la víctima careció de posibilidad de defensa. Dicha circunstancia especifica determina la cualificación del homicidio en asesinato.

El magistrado destaca además la abundante prueba testifical, pericial y técnico‑ocular practicada, que descarta la intervención de terceras personas, la existencia de forcejeo previo o que el procesado sufriese una alteración grave de las facultades en el momento de los hechos.

La sentencia también resalta la existencia de dolo homicida, de alevosía y de la agravante de parentesco. En consecuencia, condena al acusado como autor de un delito consumado de asesinato y, además de la pena de 23 años de prisión, le impone cinco años de libertad vigilada y el pago de 80.000 euros a favor de la madre de la víctima.

La Audiencia Provincial acuerda, una vez sea firme la resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 756.1º del Código Civil, la desheredación del acusado "por estar incurso en causa de indignidad para suceder a su padre".

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.

Los hechos

El joven fue detenido en la mañana del 22 de marzo de 2023 como investigado por un delito de homicidio después de que el cadáver de su padre fuese localizado durante la madrugada del viernes 21 al sábado 22. El cuerpo sin vida de la víctima, de 59 años y muy conocido en la zona, presentaba signos de violencia.

La alerta a los servicios de emergencias se produjo sobre las 00:40 y en el lugar de los hechos, el domicilio familiar, se encontraba también el joven de 19 años de iniciales A.M. P, que en ese momento fue atendido por sanitarios y dado de alta en el lugar.

La Guardia Civil confirmó poco después la muerte violenta del hombre y el inicio de la investigación para esclarecer lo sucedido. Finalmente, unas horas más tarde, se confirmó la detención del hijo como autor de los hechos.