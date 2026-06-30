El Hospital de Santiago tendrá un aparcamiento de seis plantas con 1.500 plazas y nuevos accesos

El Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) tendrá un aparcamiento con 1.500 plazas repartidas en al menos seis plantas y nuevos accesos. Así lo han explicado este martes la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que se han reunido con representantes del ayuntamiento.

La Comisión de seguimiento para la construcción del nuevo aparcamiento se reunió este 30 de junio tras casi dos años de espera, ya que la firma del protocolo se realizó el 2 de agosto de 2024. La Xunta y el ayuntamiento terminaron el encuentro mostrándose de acuerdo en habilitar un estacionamiento provisional con 500 plazas mientras duren las obras del definitivo.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, valoró positivamente que el aparcamiento pase de 1.000 a 1.500 plazas, así como la creación de un parking provisional, aunque criticó que la tardanza en el proceso. "É necesario facer esas prazas provisionalmente para que a xente poida ter un lugar tendo en conta que o proceso de construción deste aparcadoiro vai levar tempo", indicó la regidora.

La reunión, además, sirvió para analizar el avance del Proyecto de Interés Autonómico (PIA), que actualmente elabora la adjudicataria Proyfe y que reordenará el ámbito del entorno del CHUS para ampliar las zonas de aparcamiento, mejorar el sistema viario y de accesos, así como la movilidad interna. La previsión es que esté listo a finales de este año o principios del 2027.

Los asistentes al encuentro también trataron los proyectos que se desarrollan de manera paralela, como la conexión con el Hospital na Choupana con la creación de una glorieta, cuyo proyecto estará listo en el próximo mes de julio.

Sanmartín, por último, evitó entrar en conflictos después de que Allegue dijese que no entendía por qué la alcaldesa no había acudido a la reunión. "O que queremos é que se constrúa o aparcadoiro canto antes. O Concello de Santiago estivo na comisión de seguimento coa representación que tiña. Agaradamos a ter todos os informes e comunicación, que se nos van enviar ao completo", indicó la alcaldesa.

¿Cómo será el acceso al CHUS tras las obras?

Allegue explicó que estos trabajos buscan conformar una red viaria idónea que dé servicio al complejo hospitalario, así como nuevos accesos y zonas de aparcamiento y la integración urbana y paisajística del conjunto.

La directora de la Agencia Gallega de Infraestructuras, María Deza, señaló que la mejora del sistema viario implicará un nuevo acceso al noroeste del CHUS, que conecta el Periférico con la avenida Mestre Mateo, un acceso sur desde la calle Choupana y otros dos accesos norte y oeste.

El estacionamiento, por otro lado, se construirá en la zona noroeste, entre el CHUS y la avenida Mestre Mateo. Este aparcamiento tendrá al menos seis plantas y alrededor de 1.500 nuevas plazas. La consultora ya está redactando el proyecto y se prevé licitar la ejecución de obra una vez aprobado definitivamente el PIA.

Plano de los nuevos accesos al CHUS. Xunta

La Xunta remitirá al ayuntamiento la documentación para la conformidad y, una vez alcanzada la misma, se elevará el proyecto a la aprobación del Consello da Xunta previsiblemente en julio, para comenzar posteriormente la tramitación urbanística y ambiental.

La previsión es que esté aprobado inicialmente para información pública antes de que termine este año y la aprobación definitiva en 2027.

Respecto a los proyectos para la integración urbana y paisajística, supondrán una reordenación y potenciación del carácter de plaza pública y espacio peatonal del entorno del CHUS, con la dotación de zonas verdes como elementos de integración visual, acústica y de estancia.

El nuevo hospital

Antonio Gómez Caamaño, por otro lado, adelantó que aprovechando la oportunidad estratégica que supone el PIA, la Consellería de Sanidade apostó por planificar con mayor ambición el futuro del hospital, priorizando la ampliación de Urgencias. Así, "se apuesta por un crecimiento más ordenado del hospital a corto, medio y largo plazo", desde el punto de vista de los flujos y las comunicaciones tanto para pacientes como para profesionales.

La ampliación inmediata que se propone en el edificio A va a suponer la ejecución de cinco pisos, desde la planta -4 hasta la 0: en el nivel 0 se situará el área de endoscopias y la unidad de cirugía mayor ambulatoria; en el -1, el bloque quirúrgico con 6-7 quirófanos y área de despertar; en el piso -2 se ampliarán las urgencias y se reformarán las existentes en el edificio actual; en el -3, se ampliarán los laboratorios; y en el -4 se ampliará la zona de residuos y crearán espacios para las instalaciones de toda la ampliación del espacio hospitalario.

El conselleiro de Sanidade informó de que se iniciará de forma inmediata el proceso para licitar la redacción del nuevo proyecto del edificio A con la ampliación de las urgencias. El objetivo es tener listo ese nuevo proyecto el próximo año y, a partir de ahí, licitar las obras.

Gómez Caamaño señaló que el PIA permitirá pasar de una ampliación aislada y condicionada por el actual edificio a una planificación global del complejo hospitalario que abarca accesos, aparcamientos, nuevos espacios asistenciales y, ante todo, permite proyectar el crecimiento futuro.

La Xunta ultima actualmente los trabajos del edificio C. El Consello da Xunta, además, aprobó ayer licitar entre julio y agosto los contratos para la dotación de equipamiento con el objetivo de poder poner en servicio este nuevo espacio hospitalario antes de que termine el año. El presupuesto es de 5,7 millones de euros.