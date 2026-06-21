Muere una mujer en la playa de Broña, en Outes (A Coruña)

Playa de Broña, en Outes (A Coruña) Turismo de Galicia

Una mujer ha perdido la vida este domingo por la tarde en la playa de Broña, en la parroquia de San Cosme de Outeiro, en Outes (A Coruña).

Según ha informado el 112, los socorristas sacaron a la mujer del agua, pero no pudieron hacer por salvarle la vida.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y el Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia (GES NOIA).