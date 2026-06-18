Controlado el incendio de Padrón (A Coruña) que calcinó 350 hectáreas

El incendio de Padrón, que se declaró el pasado viernes, 12 de junio, está controlado desde las 20:49 horas de este miércoles. Tal y como informa Medio Rural, el fuego llegó a calcinar unas 350 hectáreas.

Debido al alcance del incendio, muy cercano a núcleos de población, fue necesario declarar de manera temporal la Situación 2 como medida preventiva.

Las labores de extinción, que se iniciaron el propio viernes tras la declaración del incendio, sobre las 16:01 horas, se han alargado durante unos seis días, hasta conseguir controlarlo en la tarde de ayer.

En total se movilizó a siete técnicos, 104 agentes, 139 brigadas, 103 motobombas, cinco palas, nueve unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones.

Controlado un incendio en la provincia de Lugo

Además, Medio Rural informa también de que el incendio de Xermade, concretamente en la parroquia de Roupar, permanece controlado desde las 16:50 horas del martes.

Las últimas estimaciones calculan que se han quemado 35 hectáreas desde su inicio, el pasado lunes a las 14:51 horas. Por ahora se ha movilizado a dos técnicos, 13 agentes, 19 brigadas, 20 motobombas, una pala, cinco helicópteros y siete aviones.