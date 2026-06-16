El incendio de Padrón (A Coruña) continúa estabilizado tras haber quemado 350 hectáreas

La Consellería de Medio Rural mantiene desactivada desde ayer la Situación 2 en el incendio forestal de Padrón (A Coruña), que permanecía activa el sábado por la tarde debido a la proximidad de las llamas a los núcleos de Cruxeiras de Abaixo y Sobrerribas. El fuego, además, quedó estabilizado a las 10:56 horas de ayer.

El incendio se inició a las 16:01 horas del viernes, día 12, y según las últimas estimaciones afecta a una superficie de 350 hectáreas.

Para su extinción la Xunta ha movilizado hasta el momento, de forma acumulada, 7 técnicos, 78 agentes, 112 brigadas, 80 motobombas, 5 palas, 9 unidades técnicas de apoyo, 8 helicópteros y 7 aviones.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por su parte, colabora con dos aviones anfibios y un helicóptero integrados en las labores de control y extinción. El Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Padrón también trabaja en las tareas de extinción.

Quinto día

El fuego se inició el pasado viernes, una jornada en la que los termómetros superaron los 30 grados. Las llamas se propagaron de Herbón amenazando a los núcleos de Cruxeiras, aunque no fue preciso decretar la Situación 2 hasta el sábado por la tarde.

La evolución favorable del incendio permitió el domingo que los vecinos desalojados de forma preventiva pudiesen regresar a sus casas durante la noche. Este lunes por la mañana, Medio Rural ha confirmado la desactivación de la Situación 2.

"Durante la noche mejoró mucho la situación. Las lluvias localizadas, junto con el trabajo realizado por los equipos de extinción, han permitido que la situación sea tranquila y que la ciudadanía pueda hacer una vida normal", explicaba el domingo el alcalde de Padrón, Anxo Rei.

Los equipos de extinción siguen en la zona trabajando para apagar el incendio.

Avisos

Los ciudadanos que detecten algún fuego forestal pueden avisar en el teléfono gratuito 085, así como contactar con el 900 815 085 para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria.

Medio Rural tiene toda la información actualizada sobre incendios forestales que alcanzan las 20 hectáreas en la cuenta de X @incendios085.