Dos heridos leves en Outes (A Coruña) tras un choque en la AC-550

Dos personas resultaron heridas leves este martes a primera hora en un accidente de tráfico en la AC-550 a la altura de Outes, en A Coruña.

Según explica la Guardia Civil, el accidente consistió en una colisión frontal entre dos vehículos ocurrida sobre las 07:20 horas en el punto kilométrico 66 de la vía. Los coches circulaban en sentidos opuestos, uno ascendente y otro descendente, y el choque se produjo cuando uno de ellos realizaba un giro a la izquierda.

Los dos conductores resultaron heridos: uno de ellos fue trasladado al hospital en ambulancia y el otro por un familiar.

En el lugar se encuentra una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Corcubión a la espera de concluir con las diligencias oportunas y las pruebas de alcoholemia.