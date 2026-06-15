Hallan sin vida a una mujer desaparecida en Santiago desde la pasada semana

Una mujer de 79 años, cuya desaparición había generado preocupación en Santiago de Compostela, fue encontrada sin vida durante la tarde de este lunes, poniendo fin a varios días de búsqueda en la capital gallega.

El hallazgo se produjo alrededor de las 15:30 horas en una finca situada en la zona de Hortas, un entorno muy próximo al lugar donde residía la desaparecida. Según las primeras informaciones que recoge Europa Press, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que obliga a realizar las correspondientes pruebas forenses para confirmar de manera definitiva su identidad.

No obstante, las pesquisas apuntan a que se trata de la mujer cuya ausencia había sido denunciada por sus familiares tras varios días sin noticias sobre su paradero.

La desaparición había sido comunicada a las autoridades después de que la mujer no regresara a su vivienda, lo que llevó a la activación de un operativo de búsqueda coordinado por la Policía Nacional.

La investigación continúa abierta mientras se desarrollan los trámites de identificación y se intentan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.