El incendio de Padrón (A Coruña) obliga a activar la Situación 2 y alcanza ya las 180 hectáreas

El incendio forestal declarado este viernes en la parroquia de Herbón, en Padrón (A Coruña), ha obligado a activar la Situación 2 como medida preventiva ante la proximidad de las llamas a zonas habitadas. Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el fuego afecta ya a unas 180 hectáreas de superficie, según las últimas estimaciones provisionales.

La decisión se produjo después de que durante la tarde de este sábado se reactivase uno de los flancos del incendio, lo que llevó a elevar el nivel de alerta por la cercanía del fuego a los núcleos de población de Cruxeiras de Abaixo y Sobrerribas.

El incendio comenzó a las 16:01 horas del viernes y desde entonces mantiene movilizado un amplio operativo de extinción. Durante las primeras horas llegó a generar preocupación por su avance hacia distintas zonas del municipio, aunque la situación había mejorado durante la mañana de este sábado.

Activada la Situación 2

La reactivación de uno de los frentes obligó finalmente a reforzar el dispositivo y a activar la Situación 2, una medida preventiva que se aplica cuando existe riesgo potencial para núcleos habitados.

Para hacer frente al incendio, la Xunta ha movilizado de forma acumulada cuatro técnicos, 36 agentes, 47 brigadas, 33 motobombas, tres palas y siete unidades técnicas de apoyo. En las tareas de extinción participan además ocho helicópteros y siete aviones.

Los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno para frenar el avance de las llamas y evitar nuevas reactivaciones en una jornada especialmente complicada por las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas.