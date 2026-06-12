El incendio forestal en Padrón (A Coruña) continúa activo y ya supera las 60 hectáreas calcinadas

Un incendio forestal ha obligado a movilizar medios terrestres y aéreos en el municipio de Padrón. El fuego que comenzó a las 16:01 horas en la parroquia de Herbón ya ha superado las 60 hectáreas, según las últimas estimaciones de Medio Rural.

Poco después del inicio comenzó a dirigirse hacia Carcacía, cuyos núcleos los servicios desplazados se afanan en proteger.

La Consellería de Medio Rural ha movilizado medios para la extinción de las llamas. Hasta el lugar se han desplazado doce agentes, trece brigadas, ocho motobombas y una pala.

La magnitud del fuego ha obligado, además, a desplazar hasta el lugar medios aéreos: en la zona trabajan cinco helicópteros y seis aviones.

El Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Padrón también está colaborando en las tareas de extinción.

Ante el avance de las llamas, a lo largo de la tarde se sumaron medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para colaborar en las tareas de extinción. En total se han movilizado tres aviones anfibios y un helicóptero, que se encuentran trabajando de forma coordinada con el operativo autonómico en la lucha contra el incendio.

Las llamas han provocado una gran humareda visible desde varios puntos de Padrón, así como desde Santiago de Compostela y otros municipios cercanos.

El humo del incendio forestal de Padrón desde Santiago. Cedida

Todavía no se conoce la superficie afectada ni las causas. El calor es intenso este viernes en el municipio, donde se han superado los 30 grados.

"É unha zona de moi difícil acceso e está dando problemas, pero de momento non hai vivendas que peligren", explica a Quincemil y Treintayseis el alcalde de la localidad, Anxo Rei, que se desplazó hasta la zona afectada.

El fuego comenzó inicialmente en Herbón y posteriormente se desplazó hacia Carcacía, por lo que los equipos de emergencia trabajan para evitar que las llamas se acerquen a las viviendas.

El regidor concreta que el incendio afecta principalmente a una zona boscosa céntrica en la que no hay estructuras de ningún tipo.

Sobre las 21:00 horas de esta noche, Anxo Rei indicaba que el fuego en la zona de Herbón empieza a estar más controlado: "Agora o que preocupa é a zona de monte de difícil acceso cara o que vai hacia a zona de Carcacía. Alí soamente poden acceder os medios aéreos". Asimismo, el alcalde confirma que las hectáreas afectadas suponen una superficie importante y que, por el momento, no hay ningún riesgo para las viviendas.

Únicamente se ha tenido que desalojar una vivienda por precaución donde residen tres personas, una decisión que espera que sea temporal y que puedan regresar cuanto antes a su casa.

Además, ha apuntado que hay parroquias que se han quedado sin luz y en las que también escasea la cobertura.

Un incendio en Cambre

Poco después de que comenzase el incendio de Padrón empezaba otro en el municipio coruñés de Cambre. Las llamas afectaron en este caso a una superficie a priori no muy grande situada junto a la carretera.

Medio Rural ha desplazado hasta el lugar a un agente, una brigada y una motobomba, que han conseguido mantener controlado el fuego.