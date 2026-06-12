Cinco detenidos por dos asaltos y el robo de una furgoneta en una operación desarrollada entre A Coruña y Lugo

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por su presunta participación en dos robos con fuerza y la sustracción de un vehículo, en una investigación que conectó varios hechos delictivos cometidos entre las provincias de A Coruña y Lugo.

La actuación, denominada Operación Lukus, fue desarrollada por agentes del Equipo de Policía Judicial de Noia y del puesto de la Guardia Civil de Negreira. El origen de las pesquisas se encuentra en un robo registrado en una nave de titularidad municipal ubicada en un polígono industrial de Negreira.

Según la investigación, los sospechosos accedieron a las instalaciones tras forzar uno de los accesos del recinto, llevándose diversa maquinaria profesional, un remolque y una camioneta tipo pick-up. Las grabaciones de videovigilancia resultaron determinantes para reconstruir los movimientos del grupo y confirmar la participación coordinada de varias personas.

Las primeras gestiones permitieron localizar el remolque sustraído en el municipio lucense de Rábade. Más adelante, los investigadores consiguieron también recuperar el vehículo robado, que habría sido utilizado posteriormente para cometer un nuevo delito.

Las pesquisas revelaron que la camioneta fue empleada en un segundo asalto, esta vez en un concesionario de vehículos de Lugo. Allí, los autores habrían accedido al establecimiento tras causar daños en la entrada y se llevaron una máquina de cobro automático que contenía 1.162 euros en efectivo.

A medida que avanzó la investigación, los agentes recopilaron pruebas que permitieron identificar a los cinco presuntos integrantes del grupo. La reconstrucción de los desplazamientos efectuados por los sospechosos mostró un recorrido que comenzó en Lugo, continuó en Negreira para cometer el primer robo y regresó posteriormente a la provincia lucense, donde se produjo el segundo asalto.

La Guardia Civil estima que el valor de los bienes sustraídos supera los 60.000 euros, sin contar los daños ocasionados en las instalaciones afectadas durante la comisión de los hechos.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición judicial junto con las diligencias instruidas, que han sido remitidas al Juzgado de Instancia e Instrucción número 1 de Negreira.