Investigados un camionero y un empresario en Santiago por alterar presuntamente un tacógrafo

La Guardia Civil investiga a dos personas, el conductor de un tractocamión y el responsable de la empresa propietaria del vehículo, por su supuesta implicación en un delito de falsedad documental relacionado con la manipulación del tacógrafo.

La actuación se produjo durante un control de transporte llevado a cabo por especialistas del Subsector de Tráfico de A Coruña en la carretera N-525. Los agentes inspeccionaron un vehículo pesado que realizaba un trayecto entre Pontevedra y Santiago de Compostela y detectaron una anomalía en los registros del aparato encargado de controlar los tiempos de conducción y descanso.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el tacógrafo indicaba que el conductor se encontraba en periodo de descanso cuando el camión había sido observado circulando instantes antes, una circunstancia que llevó a los agentes a profundizar en la inspección.

Durante la revisión del vehículo, los especialistas localizaron un elemento ajeno al sistema original instalado en la zona de la caja de cambios. Se trataba de un imán que, presuntamente, estaba siendo utilizado para alterar el funcionamiento del dispositivo de control y evitar que quedaran reflejados los movimientos reales del vehículo.

Con el fin de comprobar el alcance de la manipulación, el tractocamión fue trasladado a un centro técnico autorizado, donde se realizaron diversas pruebas. Los informes elaborados confirmaron que, mientras el imán permanecía colocado, el sistema seguía registrando tiempos de descanso pese a que el vehículo continuaba en movimiento.

Los técnicos verificaron además que, una vez retirado el dispositivo, el tacógrafo recuperaba su funcionamiento habitual y comenzaba a registrar correctamente tanto la actividad desarrollada por el conductor como la velocidad del vehículo.

A raíz de los resultados obtenidos, el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia abrió diligencias contra el conductor y contra el administrador de la empresa titular del camión como presuntos responsables de la alteración documental derivada de la manipulación del sistema.

Desde la Guardia Civil recuerdan que este tipo de prácticas afectan directamente a la seguridad vial, ya que permiten ocultar los tiempos reales de conducción y descanso, dificultando el control sobre posibles situaciones de fatiga al volante.

Además, advierten de que estas conductas pueden generar una competencia desleal dentro del sector del transporte de mercancías.