El PP de Santiago propone crear la Casa das Familias, un centro municipal de apoyo y orientación

El PP de Santiago de Compostela propone crear la Casa das Familias, un centro municipal de apoyo, orientación y acompañamiento pensado para atender las necesidades de las familias en distintas etapas de la vida. Así lo ha dado a conocer este martes su portavoz municipal, Borja Verea, que señaló que esta propuesta forma parte de un paquete de medidas que está formulando su grupo.

"Llevamos varias semanas hablando de algo muy simple: de cómo construir un Santiago que acompañe mejor a las familias", explica Verea, que la semana pasada propuso que el estudiantado de 3º de la ESO pueda disfrutar de una estancia de inmersión lingüística en Irlanda.

Este martes, la propuesta del PP ha sido la creación de la Casa das Familias, que Verea definió como "el primer centro de apoyo a las familias de titularidad municipal de Galicia". Este espacio accesible estaría pensado para acompañar a las familias compostelanas en las etapas más difíciles de la vida familiar, ofreciendo recursos de apoyo y orientación.

"Todas las familias pasan momentos difíciles. Hay etapas maravillosas, pero también momentos de tensión, de cansancio, de preocupación, problemas en la convivencia, dificultades con la adolescencia, o simplemente esa sensación que tienen muchos padres y madres de no saber a veces cómo afrontar determinadas situaciones", indicó el líder del PP en la capital gallega.

La Casa das Familias, de esta forma, ofrecería servicios de acompañamiento emocional, mediación familiar, orientación profesional y atención específica a la adolescencia, una etapa que, según Verea, preocupa cada vez más a muchas familias. En todo caso, este espacio no estaría reservado a situaciones graves o excepcionales, sino que estaría abierto a todas las familias de Santiago.

La propuesta también incluye actividades y talleres sobre crianza, comunicación, convivencia, adolescencia o el uso responsable de la tecnología. "Hoy, muchos padres y madres sienten que tienen que afrontar retos completamente nuevos sin herramientas y sin apoyo", señaló Verea, que considera que las administraciones tienen que ir más allá de la prestación de servicios básicos y asumir un rol de acompañamiento a las personas.

"Yo quiero un Santiago que esté más cerca de las familias. Un Santiago que acompañe, que escuche y que ayude. Porque a veces las ciudades se preocupan mucho por las infraestructuras y muy poco por las personas. Y yo creo que una ciudad familiar también es aquella que sabe estar al lado de la gente cuando más lo necesita", concluyó Verea.