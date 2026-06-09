Poca demanda de sardinas a dos semanas de San Juan en Santiago: "Este año hay menos clientes"

"Por San Xoán, a sardiña molla o pan" dice el refrán. A dos semanas de celebrarse una de las noches más mágicas del año, las pescaderías de la ciudad se preparan para vender uno de los símbolos de la noche de San Juan. El producto estrella aún se deja ver tímidamente en el Mercado de Abastos, donde alertan de la baja de la demanda respecto a otros años y que continúa un descenso de ventas que se acusa desde este 2026.

"De momento no hay mucha demanda" comentan desde la pescadería Mari Carmen donde también explican que "este año hay menos clientes". Aunque falten dos semanas, la oferta de sardinas también es escasa en los puestos de Abastos con pocas pescaderías que ofertan el producto, donde ronda los seis y ocho euros el kilo.

"Os días previos adoitan vir máis clientes" apunta una pescadera de Abastos quien señala que es un pescado que se puede congelar, de hecho recomienda hacerlo la noche anterior para luego "que se desconxelen lentamente", pero "como o peixe fresco non hai nada".

El descenso de clientes lo están viendo no solo para esta noche, sino que es una tendencia que están notando a lo largo de este año: "este año, en general, bajó algo" señalan desde la pescadería Mari Carmen. Además, alertan que "este 2027 vamos a pasar por una crisis igual que la de 2008" debido al aumento de precios y a la baja continua de demanda.

Los mejillones desaparecidos por una toxina

Los mejillones son otro de los productos que estos días ha desaparecido de las pescaderías. Se debe al cierre de los polígonos de bateas de Galicia por la toxina Dinophysis acuminata que ha ido en aumento en la costa gallega desde mediados del mes pasado, cuando se comenzaron a decretar cierres por seguridad, y desde el 19 de mayo se prohibió extraer mejillones en todos los polígonos bateeiros gallegos.

Esta toxina no afecta al molusco, pero sí podría causar problemas a las personas con molestias gastrointestinales, como náuseas, diarreas, vómitos o dolor abdominal. Algunas pescaderías de Abastos venden este molusco, pero "de importación", llegado desde lugares como el sur de Andalucía.

Abierto el plazo para cacharelas y sardiñadas

Santiago ya se prepara para otra de las tradiciones de la noche de San Juan: saltar la cacharela. La fiesta se extenderá toda la noche, sobre todo este año cuando San Juan es festivo en toda Galicia.

Los santiagueses que deseen realizar fogatas y sardiñadas ese día pueden enviar su solicitud hasta el viernes 19 de junio a las 23:59 horas. El Departamento de Mobilidade del ayuntamiento compostelano ha activado un formulario de solicitud para las cacharelas y sardiñadas tanto públicas como privadas que se celebrarán este mes de junio.

Para las cacharelas y sardiñadas públicas será preciso presentar el Modelo MO002, publicado en la oficina electrónica del concello. Los ciudadanos deberán cubrir todas las declaraciones y disponer de un seguro de responsabilidad civil y el justificante del pago del seguro.

Todos los solicitantes deberán indicar, además, el DNI del representante y un plano en el que se especifique la localización del lugar donde se celebrará el evento. Esta solicitud puede presentarse a través de la sede electrónica del ayuntamiento o de la red SARA.

En el caso de las privadas, se deberá presentar el modelo MOo8, publicado en la sede electrónica del ayuntamiento. Los interesados deberán entregarlo a través de la sede electrónica, la red SARA, el registro general o mediante el formulario de solicitud instalado en la web del Concello de Santiago.