El arquitecto de la restauración del Hostal dos Reis Católicos de Santiago defiende las polémicas gárgolas

El debate generado por la instalación de tubos metálicosen las gárgolas de la fachada sur del Hostal dos Reis Católicos llegó este martes al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), donde Fernando Cobos, responsable del plan director y de la ejecución de las obras de restauración del emblemático edificio compostelano, defendió los criterios técnicos que guiaron la intervención.

Durante una conferencia celebrada en la sede de la delegación de Santiago, en la Praza da Quintana, el arquitecto aseguró que la prolongación de las gárgolas mediante "lanzas metálicas" constituye "la solución más eficaz, reversible y de menor daño" para proteger la piedra del monumento frente a la acción del agua.

Cobos explicó que uno de los principales problemas detectados en la fachada que da al Obradoiro era el deterioro provocado por la humedad y el goteo procedente de las cubiertas. Tras estudiar diferentes alternativas, el equipo optó por añadir tubos metálicos a las gárgolas para alejar el agua del muro y evitar nuevos daños sobre la piedra restaurada.

Además, recordó que esta solución no es nueva. Según señaló, el arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón ya planteó en 1561 la instalación de elementos metálicos de unos 84 centímetros y existen evidencias físicas de su presencia entre los siglos XVII y XIX.

La intervención en patrimonio exige rigor y revisión constante Fernando Cobos, responsable del plan director y de las obras de restauración del Hostal dos Reis Católicos

El arquitecto vallisoletano defendió que la restauración del Hostal dos Reis Católicos se apoya en el estudio "más profundo que se ha realizado nunca sobre el edificio", fruto de un plan director aprobado en 2022 por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Xunta y por el Concello de Santiago.

Según explicó, detrás del documento existe un amplio equipo multidisciplinar integrado por arquitectos, historiadores, arqueólogos, restauradores, aparejadores e ingenieros. "La intervención en patrimonio es el resultado de un proceso de investigación continua y en permanente revisión, pero desde el rigor y sin generar daños innecesarios al edificio", afirmó.

Respecto al impacto visual de los tubos, Cobos subrayó que su longitud, entre 80 y 90 centímetros, responde a criterios de seguridad y a la necesidad de salvar el vuelo del balcón y compensar el viento dominante. También avanzó que, cuando se acometa la restauración completa de la cubierta en 2027, será posible reducir y aligerar estos elementos.

"Dejarlas cortas ahora provocaría con seguridad nuevos daños sobre la fachada recién restaurada", advirtió el arquitecto, quien aseguró que, debido a la altura a la que se encuentran, los tubos resultarán "prácticamente imperceptibles" desde la Praza do Obradoiro.

La conferencia, organizada por la delegación compostelana del COAG que preside Ángel Cid, sirvió también para abordar otras críticas surgidas a raíz de la intervención y analizar las ventajas e inconvenientes de las distintas soluciones técnicas estudiadas.