Antón Leis, natural de Santiago, nombrado nuevo Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de ACNUR

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, anunció este lunes que el gallego Antón Leis García es el nuevo Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El compostelano sucederá a Raouf Mazou, de la República del Congo, a quien tanto el secretario general como el Alto Comisionado para los Refugiados han agradecido su dedicada labor en favor de los refugiados.

Leis García es actualmente el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la agencia española de desarrollo y ayuda humanitaria. El compostelano tiene una amplia experiencia en cooperación internacional y asuntos multilaterales, con especial énfasis en el desarrollo, la gobernanza y las alianzas.

El nuevo Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de ACNUR ocupó anteriormente otros cargos de responsabilidad en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Secretaría General de Asuntos Internacionales, la Unión Europea (UE), el G20 y la Seguridad Global de la Presidencia del Gobierno de España.

El compostelano también ha desempeñado puestos de cooperante en el Banco Africano de Desarrollo como especialista senior en gobernanza y desarrollo del sector privado desde Túnez y Costa de Marfil, así como en el Banco Mundial como asesor jurídico, trabajando sobre las regiones de África Subsahariana y América Latina y Caribe desde la sede de Washington.

Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad Carlos III de Madrid, posee un Máster en Derecho (LL.MM) por la Harvard Law School y un doble diploma de Máster en Administración Pública (MPA) por la London School of Economics y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Antón Leis García habla inglés, francés y portugués.