La Maker Faire Galicia reafirma su apuesta por la innovación inclusiva en una edición multitudinaria

La Maker Faire Galicia volvió a demostrar este sábado por qué se ha convertido en una de las grandes citas de la innovación y la creatividad del noroeste peninsular. La duodécima edición del evento reunió en el centro comercial Área Central de Santiago de Compostela a miles de visitantes y makers llegados de distintos puntos de España e incluso del extranjero, en una jornada repleta de talleres, exhibiciones, charlas y proyectos con un marcado componente social e inclusivo.

La inauguración oficial contó con la participación de la concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud del Ayuntamiento de Santiago, María Rozas; el subdirector xeral de Emprendemento de la Xunta de Galicia, José Luis Maestro Castiñeiras; y la gerente de Área Central, Sara Castedo.

Durante su intervención, María Rozas destacó la evolución constante del encuentro. "En cada edición melloran as cifras, os proxectos son máis ambiciosos e as ponencias máis interesantes", señaló.

Por su parte, José Luis Maestro puso el foco en la conexión entre la filosofía maker y el emprendimiento. "O que hoxe aquí comeza coma un desfrute, creando algo nun obradoiro ou compartindo coñecemento coa comunidade, no futuro son habilidades para emprender", afirmó.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la variedad de contenidos desarrollados en el escenario principal. Entre ellos sobresalieron la intervención de Pablo Núñez y su proyecto orientado a fomentar la empatía hacia las personas con Parkinson, una nueva edición de Voces Ocultas con la participación de Segundo y Mónica, de la asociación Misela, o la charla-taller de Nuska Chousa, que obligó a ampliar el aforo previsto debido a la gran afluencia de público. El cierre corrió a cargo de Gallos del Norte.

A lo largo del día también se desarrollaron numerosos talleres prácticos impulsados por proyectos y entidades participantes, entre los que destacaron los organizados por Scanlive, Mundo Bichos, Ceo Aberto o Vella Escola.

La jornada concluyó con la entrega de los premios del público, que reconocieron los proyectos más valorados por los asistentes en cuatro categorías diferentes.

En MiniMakers, el primer premio fue para Safe Zone, del Colegio Salesianos Santo Ángel de Avilés. El segundo puesto recayó en El Universo, de VermisLAB, mientras que Speaking Nature, también del centro asturiano, completó el podio.

En la categoría Maker, el proyecto más votado fue Scanlive, de Jordi Rodríguez. La segunda posición fue para Ingeniería en 3D, de la Universidad de Vigo, y la tercera para SepiArtShop, de Carlota Cao.

Por su parte, en Divulgación se impuso ¿Quién quiere ser Neurodivergente?, de VermisLAB Psicología, seguido por Reconocimiento Automático de Lenguaje de Signos, desarrollado por el centro de investigación AtlantTIC de la Universidad de Vigo. El tercer premio fue compartido por Acercarte y Synestec, impulsados por Eva y Rafael Somolinos.

En Innovación Social, el galardón principal fue para Ángeles Caídos sobre ruedas, mientras que Voga-Voga, de la asociación Misela, obtuvo el segundo premio y los productos de apoyo personalizados de COGAMI lograron la tercera posición.

Como colofón, la organización entregó el premio Maker de Mérito, la máxima distinción de la Maker Faire Galicia, que reconoce la trayectoria y contribución de personas referentes dentro de la comunidad maker. En esta ocasión, el reconocimiento recayó en el artesano Nacho Porto, una figura vinculada desde hace casi medio siglo a la creación artesanal desde O Pindo, en Carnota, y cuya obra ha trascendido fronteras.

Con el respaldo del Ayuntamiento de Santiago y de la Xunta de Galicia, la Maker Faire Galicia volvió a consolidarse como un punto de encuentro para la innovación abierta, la divulgación y la creatividad, reforzando además el papel de la tecnología y el conocimiento como herramientas de inclusión y transformación social.