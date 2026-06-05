Dos detenidos en Ames (A Coruña) por robos y delitos contra el patrimonio de más de 7.000 euros

Cámara de seguridad de unos de los aparcamientos en lo que robaron Guardia Civil

La Guardia Civil y la Policía Local de Ames (A Coruña) han detenido a dos personas e investigan a una tercera por su presunta implicación en varios delitos contra el patrimonio registrados en O Milladoiro, entre ellos robo con fuerza, hurto y estafa. Los arrestados son un hombre de 36 años y una mujer de 19, mientras que el investigado tiene 23 años.

La investigación se inició a mediados del pasado mes de marzo tras detectarse un incremento significativo de hechos delictivos contra el patrimonio en el núcleo urbano de O Milladoiro. La mayoría de los ilícitos consistían en robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en garajes comunitarios y hurtos dentro de los mismos recintos.

Los investigados accedían al interior de los garajes comunitarios durante las horas nocturnas, aprovechando la entrada o salida de los vehículos de los residentes. Una vez en el interior, sustraían de forma indiscriminada efectos variados tales como prendas deportivas, documentación personal, dinero en efectivo, herramientas, dispositivos electrónicos y bicicletas.

Posteriormente, el pasado 16 de mayo se localizó al principal encausado en la ciudad de Santiago de Compostela. Igualmente, se procedió a la detención de su pareja, quien presuntamente colaboraba en la estructura delictiva mediante la venta de los efectos sustraídos en un establecimiento de compraventa de segunda mano. Para finalizar, se formalizó la investigación de un tercer varón de 23 años por su implicación directa en la logística de los hechos descritos.

El valor total de los objetos sustraídos y de los daños causados en los vehículos supera los 7.000 euros. Además, se constató el uso fraudulento de una tarjeta bancaria sustraída en un establecimiento de máquinas expendedoras de la localidad, constituyendo un presunto delito de estafa.

Fruto del desarrollo de las pesquisas, parte de los efectos sustraídos han sido recuperados y restituidos a sus legítimos propietarios. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Santiago de Compostela.