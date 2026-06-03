Un familiar de la vivienda okupada que ardió en Santiago: "Tarde o temprano iba a pasar"

Un incendio afectó esta mañana a una casa del barrio de Conxo, en Santiago de Compostela, que llevaba okupada unos 10 años. Así lo han explicado fuentes de la familia a Quincemil, que lamentan que llevaban mucho tiempo denunciando una situación que ha terminado de forma trágica: "Tarde o temprano iba a pasar".

La casa afectada era familiar y de gran tamaño: el bar estaba en la planta baja y la vivienda, en la alta. En ella crecieron varios hermanos que, tras el fallecimiento de la madre, cuidaron del padre en casa de uno de ellos. Cuando se fueron, tapiaron la residencia.

Esto no impidió que fuese okupada. Varias personas entraron en la casa, conectándola con otra de menor tamaño que también era de una familiar. Se aprovecharon así de un gran espacio con terreno en la parte trasera y de la vivienda, con dos baños, seis habitaciones y cocina de leña, además de las neveras y la barra del bar.

La okupación se produjo hace unos 10 años, y desde entonces las personas que originalmente okuparon la residencia ya han fallecido, según explica el familiar. Ni esta persona ni los vecinos pueden concretar cuántos individuos había dentro de la casa, pero apuntan a que serían más de una decena.

El incendio sorprendió este miércoles a los vecinos. Un particular avisó al 112 de que parecía que ardía el techo de la vivienda y los herederos reconocieron parte afectada como las galerías donde se colgaba la ropa. Las llamas se llevaron no solo la casa, sino los recuerdos de una familia que llevaba 10 años sin poder acceder a ella.

"Nos sentimos indefensos desde el momento en el que se okupó", lamenta este familiar, que señala que el ayuntamiento no hizo nada para ayudarlos y que la Policía "no podía hacer nada" porque hay niños viviendo en la casa. Este fue, precisamente, el motivo por el que se paralizó la desokupación, según apuntan las mismas fuentes.

Algunos vecinos explicaron a Quincemil que, supuestamente, tenían conexiones ilegales a la electricidad. "Tendrán conexiones ilegales, pero la luz y el agua se las seguimos pagando nosotros", indica el familiar, que lamenta que lo más probable es que "no quede nada" de lo que sus moradores originales dejaron ahí cuando se fueron por razones personales.

"Ellos ya hablaban de propiedad, decían que como había pasado tanto tiempo, ya era suya", explica la persona afectada, que pide que se tomen medidas en la zona. Precisamente, los vecinos lamentan el estado de abandono de esta parte de Conxo por la que pasan niños a diario para dirigirse al colegio y al polideportivo.

El incendio

Un particular avisó a las 12:30 horas de que había un incendio en la vivienda, que fue controlado por los servicios de extinción una hora después. Las llamas, según informó la persona que dio el aviso, salían por el tejado. Fuentes municipales confirmaron que no había nadie en el interior en el momento en el que se produjo el fuego.

El origen del incendio todavía se desconoce, aunque provocó una intensa humareda negra que se veía desde varios puntos de Santiago de Compostela. Algunos vecinos explican que se podría deber a los neumáticos que tenían acumulados en la vivienda, en la que denuncian que también tenían conexiones a la corriente realizadas de forma ilegal.

El suceso obligó a desalojar el colegio público Cardenal Quiroga Palacios, aunque alrededor de las 13:30 horas ya pudieron regresar al centro. Los pequeños y los profesores no corrían peligro, pero las autoridades decidieron decretar la evacuación por seguridad.

Las familias fueron avisadas para que acudan a recoger a los pequeños cuando les sea posible, ya que tras realizarse las mediciones, se ha determinado que no se reanuden las clases ni se haga uso del comedor este miércoles. En todo caso, la concejala de Educación Míriam Louzao, y su departamento realizaron las gestiones oportunas para proporcionar alimentos a los niños cuyas familias no pudiesen acercarse, aunque finalmente no hizo falta.

Los bomberos, por otro lado, confirmaron sobre las 15:00 horas que todas las mediciones son correctas, aunque es previsible que quede olor a humo durante unos días, por lo que el centro aireará las instalaciones durante toda la tarde y retomará la actividad mañana jueves con normalidad. Educación enviará cuatro personas a mayores del equipo habitual de limpieza para reforzar el servicio.