Arde una casa okupada en Santiago de Compostela y desalojan un colegio cercano

Un gran incendio afecta a una vivienda de Santiago de Compostela. Los bomberos y la Policía Local ya se han desplazado hasta el lugar para extinguir las llamas, que los residentes en la vivienda intentaban apagar con trapos, según explican algunos testigos.

Ubicada entre la calle Conxo de Arriba y Monte de Conxo, la vivienda afectada está en una zona donde hay otras casas, así como un área con mucha vegetación. El colegio público Cardenal Quiroga Palacios fue desalojado por seguridad minutos después de que comenzase el incendio.

Las fuerzas de seguridad, por otro lado, han establecido un perímetro de seguridad y no dejan acercarse a los ciudadanos al lugar por si se produjesen explosiones. En el lugar se vivieron algunos momentos de pánico.

Vecinos de la zona explican que en la vivienda residían unas 12 personas que la habían ocupado de forma ilegal hace unos cuatro años. Al parecer, en la casa también residen niños pequeños.

El humo negro provocado por las llamas es visible desde varios puntos de la ciudad y ha sorprendido a los santiagueses. Algunos vecinos explican que se podría deber a los neumáticos que tenían acumulados en la vivienda, en la que denuncian que también tenían conexiones a la corriente realizadas de forma ilegal.

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