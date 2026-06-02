La vecina más longeva de Ames (A Coruña) está de cumple: Carmen Vázquez celebra su 104 aniversario

Carmen Vázquez, la vecina más longeva de Ames, está de celebración. Esta mujer natural de la parroquia de Agrón sopla hoy 104 velas rodeada de su familia y personas allegadas, que no han perdido la oportunidad de desearle un feliz cumpleaños.

El alcalde del municipio, Blas García, visitó a Carmen esta mañana para felicitarla, apuntando a Agrón como la parroquia que "garda o segredo da lonxevidade". El regidor conoció de primera mano alguna de las vivencias de la mujer, rindiéndole un pequeño homenaje como parte de la historia viva del municipio.

Carmen Vázquez celebra su 104 años dos semanas después de que la poeta Filomena Fraga cumpliese 100 años (el 19 de mayo). La autora de A Cancela, publicada por primera vez en 1995 y reeditada por el ayuntamiento en 2006, es la primera mujer y la segunda persona en recibir la medalla del Concello de Ames, que le fue entregada en 2019.

Filomena Fraga celebra sus 100 años.

Ambas residen en Agrón y son dos mujeres centenarias, referentes para sus familias y para la comunidad, representando la memoria, los valores y la experiencia acumulada a lo largo de más de un siglo de vida.

El concello más joven

"Pese a ser o concello máis novo de Galicia, non nos esquecemos dos nosos maiores, pois son quen de recordarnos o que somos e de onde vimos. Temos moito que aprender deles. Agrón xa conta con dúas veciñas centenarias que contan con todo o noso cariño e afecto e queremos seguir desfrutando delas moitos anos máis", aseguró Blas García.

El regidor puso además en valor el papel que desempeñan las personas mayores, apelando a promover políticas e iniciativas que favorezcan su bienestar, participación y calidad de vida. El concello ha agradecido a todos sus mayores el legado que dejan a las nuevas generaciones: "Su experiencia, esfuerzo y compromiso constituyen una parte esencial de la identidad colectiva de Ames y de la historia de sus parroquias".