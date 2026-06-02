Segundo día de huelga del personal de limpieza y conserjería de los centros educativos de Santiago CIG

El personal de limpieza y conserjería de los centros educativos públicos de Santiago cerró hoy las dos primeras jornadas consecutivas de huelga convocadas por el comité de empresa de Lacera para reclamar la aplicación de mejoras laborales y salariales previstas en el nuevo contrato municipal.

Según la CIG, el parón volvió a contar con un seguimiento "prácticamente total" y con una amplia participación en las movilizaciones desarrolladas a lo largo de estos días.

Paulo Rubido, miembro de la Executiva Confederal de la CIG, explicó que el respaldo de la convocatoria evidencia el "profundo malestar" existente entre los trabajadores por la negativa de la empresa a trasladar al personas unas mejoras que ya están contempladas y financiadas en el actual contrato de prestación del servicio.

Durante estas dos jornadas, el personal realizó visitas informativas a los distintos centros educativos de la ciudad para informar de su situación y denunciar las condiciones laborales que padecen.

En el marco de estas acciones, volvieron a repartir papel higiénico entre el alumnado como símbolos de la carencia y falta de inversión que arrastra el servicio. Las protestas incluyeron también recorridos reivindicativos por las calles de Santiago, denominados "Rondalla Porcona", una iniciativa con la que pretenden dar visibilidad al conflicto laboral. Las movilizaciones finalizaron delante del Pazo de Raxoi, en la plaza del Obradoiro, donde reclamaron una reunión con el gobierno municipal para desbloquear la situación.

“Estamos ante un colectivo que leva anos soportando condicións laborais moi inferiores ás existentes noutros servizos municipais e que ve como agora tampouco se aplican unhas melloras que xa estaban previstas no novo contrato” señaló Rubido.

Principales demandas

Entre las principales demandas del personal figura la incorporación del plus salarial que ya existe en otros contratos de la limpieza municipal, el complemento del 100% de las bajas por enfermedad común, el incremento de las jornadas laborales, la conversión de los contratos fijos discontinuos en indefinidos y la reducción de la parcialidad que afecta a una parte importante del cuadro del personal.

Paulo Rubido recordó que estas medidas no suponen ningún incremento de coste para la Administración, ya que forman parte de las condiciones previstas en el contrato actualmente en vigor.

“A empresa está a percibir os importes correspondentes ao novo contrato, incluídas as partidas destinadas a mellorar as condicións laborais. O que reclamamos é que eses recursos públicos cheguen efectivamente ás traballadoras e traballadores para os que estaban previstos”, denunció.

Nueva jornada de huelga el 16 de junio

El comité de empresa mantiene la convocatoria de una nueva jornada de huelga y manifestación para el próximo martes 16 de junio con el objetivo de continuar visibilizando la situación y reclamar el cumplimiento de las condiciones previstas en el contrato municipal.

Advierten, además, de que si no se producen avances reales en las próximas semanas, valorarán la adopción de nuevas medidas de presión como la posibilidad de convocar una huelga indefinida al comienzo del próximo curso escolar.

Román Rodríguez pide al Concello "arreglar" la huelga

El conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, ha remarcado que la competencia del servicio de conserjes y de limpieza en los colegios públicos de Santiago es del Concello de Santiago, a quien ha instado a tratar de "arreglar esta problemática" para "minimizar las incidencias".

En declaraciones a los medios este martes en un acto en la Cidade da Cultura, el responsable autonómico ha lamentado que la huelga "está generando muchas molestias" y ha recordado que el consistorio local tiene el servicio "privatizado".

Así, ha señalado que el alumnado debe estar "en un ambiente saludable" y con "todos los servicios" que, en este caso, ha reiterado, "son competencia exclusiva del Concello".

En esta línea, ha manifestado que el consistorio local "elige cómo lo presta" y ha reprochado al Ejecutivo de Goretti Sanmartín que el BNG "siempre habla de privatización de servicios públicos y aquí lo tiene privatizado".

"Las condiciones, quien tiene que arreglarlas es el órgano del servicio, que es el Concello, que tiene que negociar con la empresa y la empresa con los trabajadores. Eso pasa siempre y el BNG lo sabe perfectamente porque cuando hay una concesión administrativa del Gobierno autonómico y hay un problema, lo primero que dicen es que es culpa del Gobierno, no de la empresa. Eso es una excusa de mal pagador", ha enfatizado.