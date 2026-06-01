La nueva edición de Maker Faire Galicia comienza este sábado en Santiago de Compostela

El próximo sábado, 6 de junio, dará comienzo una nueva edición de Maker Faire Galicia que llega ya a su décimo segunda edición consolidada como evento de referencia en el ámbito de la innovación, no solo en Galicia, sino en el conjunto del país.

La cita será en Área Central, con una programación pensada para públicos de todas las edades en las que no faltarán los talleres para el público infantil, las ponencias y, sobre todo, los más de 150 puestos de makers que ya tienen confirmada su participación.

La concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, presentó hoy la XII edición del evento, en una rueda de prensa en la que también participaron Rosa Méndez, directora del área de Innovación del IGAPE; Marta Mariño, directora general de Traballo Autónomo e Economía Social de la Xunta de Galicia; y Enrique Saavedra, cofundador y coorganizador de Maker Faire.

Rozas destacó que Maker Faire "es un evento más que consolidado, referente a nivel internacional y que sigue sumando visitante en cada edición, con más de 10.000 el año pasado".

También puso en valor "el compromiso y la conciencia social de este evento, que una vez más pone el foco en el uso de la tecnología para mejorar la inclusión y la vida de colectivos como el de las personas con discapacidad".

La teniente de alcaldesa se refirió también a la colaboración institucional que hace posible la celebración de este evento y tendió la mano del Concello de Santiago para continuar "fortaleciendo este evento del que todas nos sentimos profundamente orgullosas y con las que empezamos a colaborar desde la primera edición, cuando el movimiento maker aún era algo que resultaba extraño".

En esa misma línea se pronunciaron Rosa Méndez y Marta Mariño. Ambas destacaron que Maker Faire permite dar visibilidad al talento y a la innovación que va intrínseca a Galicia, y es una buena oportunidad para avanzar en el objetivo de que ese talento se convierta en nuevas empresas y oportunidades de empleo.

Jornada de Emprendimiento y la Innovación Social

Enrique Saavedra, encargado de dar a conocer la programación de la primera de las jornadas de Maker Faire que se celebrará este sábado, señaló que "el evento está en un punto de madurez y consolidación que nos permite centrarnos en aquello que genera más impacto real y a corto plazo en la sociedad, en la innovación social, en el emprendimiento o en la economía circular".

También puso el acento en la internacionalización de la feria "a la que cada año se suman makers de países nuevos, en esta edición con gran novedad de Turquía entre los expositores".

Los contenidos de la jornada del sábado están pensados para personas de todas las edades y de diferentes perfiles. Así, habrá talleres relacionados con la ciencia, el arte o la realidad virtual; se mostrarán proyectos maker que demuestren la importancia de compartir conocimiento y como es posible mejorar la vida de la gente desde la tecnología.

En cuanto a las charlas inspiradoras, este año participarán ponentes como Mar Benavides, coordinadora del festival solidarios para personas desplazadas "Nos seus pés no Grove"; Pablo Núñez, que presentará un proyecto tecnológico innovador que permite acercar a la sociedad la realidad cotidiana de las personas con Parkinson; o la Asociación Misela, que presentarán su proyecto de transformación de residuos plásticos recogidos en el mar en el que participan personas con discapacidad.

Formato consolidado

En esta edición, Maker Faire repite el formato con tres jornadas diferenciadas que se puso en marcha hace dos años y que está permitiendo llegar a nuevos públicos. Tras el evento del próximo sábado, la Casa das Máquinas acogerá las otras dos jornadas de la Maker: el 9 de octubre, centrada en la Industria; y el 20 de noviembre, con la jornada de los Oficios.

Toda la información del evento se puede consultar a través de su página web.