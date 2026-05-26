Abierta una investigación sobre cultivos de marihuana en Teo (A Coruña)

El Servicio de Vigilancia Aduanera, correspondiente a la Agencia Tributaria, ha registrado durante el día de hoy una vivienda de un particular en el Concello de Teo.

El operativo se enmarca dentro de una operación sobre cultivos de marihuana, según han explicado fuentes de la Agencia Tributaria a Quincemil.

La actuación continúa abierta y bajo secreto de sumario, por lo que no han trascendido en más detalles sobre el alcance del dispositivo ni sobre posibles detenciones o más registros vinculados con el caso.

Otros operativos contra el tráfico de drogas

Hace unos días también se llevó a cabo un operativo para la desarticulación de un punto de distribución de sustancias estupefacientes. Fue llevado a cabo este domingo por la Guardia Civil en el municipio de Rois, en A Coruña, tras una investigación que se saldó con la detención de dos varones acusados de un delito contra la salud pública.

La actuación se encontraba dentro de la fase de explotación de la operación Kaut, desarrollada por el Puesto Principal de Boiro y dirigida judicialmente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Padrón.

Las pesquisas arrancaron a partir de diligencias anteriores vinculadas a la operación Patineta, en la que ya se había detectado actividad de venta de drogas en varios concellos de la comarca.

El trabajo de investigación permitió identificar a dos residentes en Rois quienes utilizaban un vehículo para desplazarse diariamente por diferentes ubicaciones y realizar la distribución de las sustancias de forma itinerante, con el objetivo de dificultar su detección por parte de las fuerzas de seguridad.

Tras recabar los indicios suficientes sobre la implicación en los hechos, los agentes procedieron a su detención como supuestos responsables de un delito contra la salud pública.

Posteriormente, se llevó a cabo el registro de su domicilio, donde los agentes localizaron más de doscientas dosis de heroína listas para su distribución, una importante cantidad de marihuana ya preparada en dosis, así como dos armas de fuego cortas, una de ellas lista para su uso, además de munición para ambas.

A raíz de este hallazgo, a los detenidos también se les imputa un delito de tenencia ilícita de armas, procediéndose a la intervención de todo el material incautado.