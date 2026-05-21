Una niña de dos años muere en Brión (A Coruña) al quedarse durante horas en el interior de un coche

Una niña de 2 años ha fallecido este miércoles por la tarde tras sufrir un golpe de calor al pasar horas en un coche. Las primeras investigaciones apuntan a que el padre de la menor se olvidó de que la niña estaba en el interior del vehículo.

Urxencias Sanitarias fue quien recibió el primer aviso, a unos minutos de las 17:00 horas, en el que se alertaba que la niña había entrado en parada cardiorrespiratoria.

Rápidamente fue trasladada al Punto de Atención Continuada de Bertamiráns, donde no se pudo hacer nada por salvarle la vida. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitó también la intervención de la Guardia Civil.

También se dio aviso al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) para que atendiese a la familia de la menor.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Santiago es quien lleva la investigación ahora.